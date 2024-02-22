يوسف زيدان يروي تفاصيل بداياته مع القراءة ولغز “العاهرات” (فيديو)

كشف المفكر والأديب والدكتور يوسف زيدان، تفاصيل بدايات تكوينه، مؤكدا أن بداياته كانت بسيطة، إذ ولد في الصعيد وجده وأخواله بيربونه فكان يهرب للكتب، ويحب الورق، وكان عزائه حينها في الكتب.

وأضاف خلال حواره مع برنامج “الشاهد” الذي يعرض على قناة “إكسترا نيوز”،: "بدأت بدري شوية ورجعت بعد كدة مكنتش واعي للي أنا بعمله، لأني أنا قرأت المجلات المصورة في سن مبكر، والكتب، وكان هذا في مرحلة الابتدائي، ولكن من كان عندي 12 عام قرأت في حاجات أكبر من سني ولو شفت حد بيقراها دلوقتي أقوله حرام عليك".

يوسف زيدان: كنت أقرأ لشكسبير

وتابع: "كنت أقرأ لشكسبير وهي حاجات مكنتش فاهمها، كنت أقرأ كلمة عاهرة بأحد أعمال شكسبير، ومكنتش أعرف معنى الكلمة وذهبت لأمي وسألتها عن معناها فقالتي لي عيب ياولد، وسألت خالي بعدها وهو كان كاتب وغير مشهور، فقالي عيب ياولد، وفضلت سنتين وبعدها روحت للمعاجم وفهمتها".

وواصل يوسف زيدان: "علاء ابني كان عنده 12 عاما فقالي عايز يسمع أغنية لفريق يطلق عليه سبايسي جيرلز، فقالي أن الشريط حلو وبعدين سألني انت عارف يعني ايه كلمة سبايسي جيرلز، قلتله لا، يعني عاهرات فقلتله عيب ياولد".

وأوضح: الثفافة المصرية تعيد إنتاج السابق والماضي فبتخبط في الحيط، وده انتبهتله مؤخرا في السنوات الأخيرة واصبحت أدعو بشدة وإصرار على إعادة بناء المفاهيم الأساسية والتصورات الأساسية".

وتابع يوسف زيدان: “فردقان والحاكم بأمر الله، والوراق لابن نفيس، هتستشعر على نحو ما إننا في نفس الموضوع وإنهم واجهوا نفس مشكلاتنا حاليا، وإن ابن سينا اللي نور الدنيا لو جينا عملنا سيرش عنه سنجد مقترحات عنه سؤال عن حقيقة إلحاده، وكإننا بنحاسبه بقاله 1000 سنة، شوف إصراره على طرح المنطق، وشوف أفكاره ايه، وهو يوم القيامه جه وانت بتحاسبه”.