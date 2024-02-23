أول قرار للبرتغالي جوميز بعد وصول بعثة الزمالك إلى الجزائر

استعدادا للقاء أبو سليم الليبي

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، خوض التدريب الأول بمدينة عنابة، في الحادية عشر صباح اليوم الجمعة بتوقيت الجزائر، الثانية عشر بتوقيت مصر استعداداً للقاء أبو سليم الليبي.

ومن المقرر أن يخوض الزمالك مرانه الأول في الجزائر، على الملعب الفرعي لاستاد 19 مايو 1956، والذي سيستضيف مباراة أبو سليم الليبي، المقرر لها يوم الأحد المُقبل، في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتضم قائمة الزمالك لخوض اللقاء كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحي - عبد الرحمن نفاد.

خط الدفاع : عمر جابر - حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - ياسر حمد - أحمد فتوح.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - محمد شحاتة - ترافيس موتيابا - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد حمدي - محمد عاطف - مهاب ياسر - مصطفى شلبي - أحمد مصطفى "زيزو" - محمود عبد الرازق " شيكابالا" .

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري - يوسف إبراهيم "أوباما " - سامسون أكينيولا - ناصر منسي.