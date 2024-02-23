الأوبرا تحتفل بـ 180 على استقلال الدومينيكان فى الجمهورية
تستضيف دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد حفلا بمناسبة مرور 180 عام على استقلال دولة الدومينيكان ضمن خطط وزارة الثقافة الهادفة الى مد جسور التواصل مع مختلف دول العالم .
ويقام بالتعاون مع سفارتها بالقاهرة وقطاع العلاقات الثقافية الخارجية ويشارك خلاله السوبرانو ناتالي بينيا وعازف البيانو التشيلي هوغو لانوس وذلك في الثامنة مساء الاحد 25 فبراير علي مسرح الجمهورية .
يتضمن البرنامج عدد من اهم الأعمال الكلاسيكية العالمية لكبار المؤلفين منهم مارشينا ، فيردي ، مورينو تورب ا، هيتز ، بوتشيني وسولانو كالمان .
يذكر ان جمهورية الدومينيكان تقع في جزيرة هيسبانيولا المطلة علي البحر الكاريبي ، حصلت علي استقلالها عام 1821 بعد حرب استمرت ثلاثة قرون وتحررت بالكامل عام 1844.