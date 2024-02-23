شبانة يكشف كواليس جلسة كولر مع لاعبي الأهلي وسر غضبه من كهربا

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن مارسيل كولر المدير الفني عقد جلسة مع اللاعبين من أجل تحفيزهم على تخطي عقبة ميدياما الغاني.

وقال في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس: " كولر شدد علي ضرورة نسيان ماحدث علي متن الطائرة وأن تلك الأزمة لابد أن تكون حافز لهم في تحقيق نتيجة إيجابية.

وأضاف: "المدير الفني للاهلي طالب اللاعبين بضرورة تحقيق نتيجة جيدة وإثبات ما تعرضوا لهم علي أنها حادثة عابرة لن تهز الفريق البطل وأن الأفضل لهم الرد علي أي مضايقات في أرض الملعب".

وأكمل: "كولر كان غاضب من اصرار كهربا على عدم السفر مع الفريق والبقاء بالقاهرة لحضور حفل زفاف شقيقته ورفضه السفر مع بعثة الاهلي إلي غانا، لكنه استجاب في النهاية لرغبة اللاعب واستبعده من رحلة غانا".

وأتم: "كولر بالفعل لم يكن راضيًا عن خطوة بقاء كهربا في القاهرة وكان يريد اصطحابه إلى غانا مع بعثة الفريق".