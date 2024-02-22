ربيع ياسين: الأهلي لا يتأثر بغياب أي لاعب ولست قلقًا من مواجهة ميدياما

أكد ربيع ياسين نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن الإمكانيات أصبحت متاحة لجميع الفرق المصرية في السفر داخل قارة إفريقيا، كما أنه تم التغلب على أزمة السفر بالطائرات الخاصة، مشيرًا إلى أن السفريات القديمة مع الأهلي كانت تحدث فيها العديد من الأزمات.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس على شاشة ETC: "كنا نعاني كثيرًا في الثمانينات من السفر إلى قارة إفريقيا، ورغم ذلك كنا نبذل قصارى جهدنا وتوجنا بالعديد من الألقاب، سواء مع الأهلي أو منتخبات مصر، ولعبنا أولمبياد واكملنا المسيرة بكأس العالم 90".

وأضاف: "الأهلي فريق كبير ولا يقف على أي شئ، ودائمًا ينافس على الألقاب، وهو يعلم كل شئ في دوري أبطال أفريقيا وقادر على حصد اللقب، وأصبح لديه خبرات كبيرة إداريًا وفنيًا من أجل المنافسة على دوري الأبطال والتتويج به، ولست قلق على الفريق قبل مواجهة ميدياما الغاني".

وأكمل: "الأهلي والزمالك هم أساس منتخب مصر، وغياب أي لاعب لن يؤثر على تشكيلة الفريق الأحمر، وفي غياب مروان عطية فان هناك أكثر من لاعب متاح مثل عمرو السولية وأكرم توفيق، وهناك كوكا، وعبقرية المدرب في (التوظيف)".

وأتم: "مارسيل كولر مدرب ناجح مع الأهلي، بعدما حقق العديد من الألقاب، رغم توفير كافة الأمور له من جانب النادي، ولكن المدرب له بصمة واضحة".