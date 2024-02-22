الخميس 22 فبراير 2024
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

بوتين يعلق على تصريحات بايدن "الفجة"

الرئيس الروسي فلاديمير
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

علق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على كلام الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الذي وجهه إليه، واصفا كلامه بـ"الفجاجة".

وحسب سبوتنيك، قال بوتين: "قلت إننا سنعمل مع أي رئيس، لكنني أعتقد أن بايدن هو الأفضل بالنسبة لنا ولروسيا".

وتابع بوتين: "استنادا إلى ما قاله (بايدن)، أنا على حق تماما، لأن هذا رد فعل مناسب على ما قيل من جهتي (إن بايدن كرئيس أمريكي هو الأفضل بالنسبة لروسيا)".

وأشار بوتين إلى أن بايدن لا يستطيع أن يقول له، "فولوديا (فلاديمير)، أحسنت، شكرا لك، لقد ساعدتني كثيرا".

وأضاف: "نحن نفهم ما يحدث هناك من وجهة نظر سياسية داخلية، ورد الفعل هذا كافٍ تمامًا، مما يعني أنني كنت على حق".

وفي وقت سابق، نشرت وسائل إعلام أمريكية تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال إحدى فعاليات الحملة الانتخابية، حيث عمل على إطلاق عبارات مهينة وغير لائقة عن الرئيس بوتين.

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