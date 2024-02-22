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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق: أفكار هاس عن حرب غزة ليست مفيدة

حرب غزة
حرب غزة

علق برايان كاتوليس مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق، على مبادرة ريتشارد هاس المتعلقة بالسياسة الخارجية تجاه إسرائيل وحماس، قائلا: "لا أعتقد أن هناك الكثير في هذا الاقتراح، فكل أسبوع يقدم المفكرون وأنا منهم، الأفكار والاقتراحات، والإدارة الأمريكية تأخذ أو لا تأخذ بها".

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وأضاف خلال مداخلة مع برنامج "عين على أمريكا"، الذي يعرض عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، الخميس، أنه على الرغم من أن هاس لديه مكانة خاصة لأنه الرئيس السابق لمجلس العلاقات الخارجية الأمريكي إلا أنني لا أعتقد أنّ أفكاره ذات فوائد ملموسة وعملية لإدارة بايدن في الوقت الحالي". 

وتابع: "هذه المبادرة نوع من التفكير المتفائل بأن يتحدث الرئيس مباشرة إلى الشعب الإسرائيلي لمحاولة تغيير شروط تسيير هذا الصراع، ولا أرى جدوى كبيرة من ذلك، ولا أتفاجأ عندما أسمع منكِ أن الرد عليها كان فاترا، يبدو الأمر كأنه عصف ذهني، فالقتال مستمر بين إسرائيل وحماس، وتبدو المبادرة محاولة لتجنب القضايا الحقيقية مثل وقف إطلاق نار مستديم". 

تفاصيل مبادرة ريتشارد هارس 

وتقدم ريتشارد هارس، الرئيس السابق لمجلس العلاقات الخارجية لفترة طويلة، بخطة لإنقاذ الإدارة الأمريكية الحالية، إذ طرح على الإدارة الأمريكية خطة جريئة لتغيير السياسة حول الحرب بين إسرائيل وحماس.

ويرى ضرورة فصل الرئيس بايدن نفسه عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مقترحا قيام بايدن بالتوجه إلى إسرائيل لإلقاء خطاب “ربما أمام الكنيست” لعرض رؤيته مباشرة على الشعب الإسرائيلي.

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