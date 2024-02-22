محافظ شمال سيناء يستقبل قافلة الأزهر الشريف لصالح قطاع غزة بالعريش

استقبل اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، اليوم الخميس، قافلة الازهر الشريف لصالح قطاع غزة، في حضور اللواء مصطفي محمد مصطفي، رئيس الإدارة المركزية لمكتب المحافظ.

وثمن المحافظ الدور الكبير الذي يقوم به الازهر الشريف برئاسة فضيلة الامام الأكبر الدكتور احمد الطيب شيخ الازهر الشريف في دعم الاشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة من خلال عدد من القوافل الاغاثية التي تحتوي علي المساعدات المتنوعة.

بدوره أكد الدكتور سلامه داود رئيس جامعة الازهر أن القافلة تأتي دعما لجهود الدولة المصرية بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ودعما للأشقاء الفلسطينيين الذين يتعرضون لظروف حياتيه صعبة بسبب العدوان الإسرائيلي الغاشم علي قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأضاف رئيس الجامعة، أن القافلة تنظمها لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة تحت شعار "غزة 3"، حيث سبقتها قافلتين خلال شهري نوفمبر وديسمبر الماضيين، لافتا الي انها تحتوي علي أكثر من 700 طن من الأدوية والمستلزمات الطبية و المواد الغذائية والاغطية والخيام والمياه المعدنية و الملابس والاحذية والدقيق محملة على أكثر من 25 شاحنة.