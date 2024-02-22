فوائد بذور الكتان لمرضى السكري

بذور الكتان من البذور الصحية التي تحتوي على أهم العناصر الغذائية التي تفيد الجسم، مثل البروتين والكالسيوم والألياف، هذا بالإضافة إلى مساعدتها على إنقاص الوزن.

فوائد بذور الكتان

ووفقًا لما ذكره موقع صحيفة “ذا صن” البريطاني، نستعرض فيما يلي أبرز الفوائد الصحية لبذور الكتان وتأثيرها الإيجابي على الجسم..

صحة الأمعاء

نظرًا لإحتوائها على الألياف الغذائية، تعزز بذور الكتان صحة الأمعاء

مضادة للالتهابات

نظرًا لإحتوائها على أحماض أوميجا 3 الدهنية، تحارب بذور الكتان التهابات الجسم وتمنع الإجهاد التأكسدي، وبالتالي تقي من الأمراض الالتهابية.

مرض السكري

تحتوي بذور الكتان على الألياف والدهون الصحية، الذي قد يؤدي تناولها بشكل منتظم، إلى علاج حساسية الأنسولين.

السرطان

نظرًا لاحتوائها على مضادات الأكسدة، قد تمنع بذور الكتان نمو الأورام في الجسم، وبالتالي تقي من السرطان المرتبط بالهرمونات واختلال توازنها.