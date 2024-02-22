عاجل
بعد طرح موديل 2024.. التحديثات الجديدة لميتسوبيشي إكسباندر دراسة مرعبة حول لقاحات كورونا وطبيب يكشف الحقيقة (فيديو) إعلامية فلسطينية: الاحتلال يُمارس النازية والإبادة الجماعية بحق شعبنا (فيديو)
الخميس 22 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

منوعات ومرأة

فوائد بذور الكتان لمرضى السكري

بذور الكتان
بذور الكتان

بذور الكتان من البذور الصحية التي تحتوي على أهم العناصر الغذائية التي تفيد الجسم، مثل البروتين والكالسيوم والألياف، هذا بالإضافة إلى مساعدتها على إنقاص الوزن.

txt

فوائد بذور الشيا للأمعاء

فوائد بذور الكتان

ووفقًا لما ذكره موقع صحيفة “ذا صن” البريطاني، نستعرض فيما يلي أبرز الفوائد الصحية لبذور الكتان وتأثيرها الإيجابي على الجسم..

صحة الأمعاء

نظرًا لإحتوائها على الألياف الغذائية، تعزز بذور الكتان صحة الأمعاء

مضادة للالتهابات

نظرًا لإحتوائها على أحماض أوميجا 3 الدهنية، تحارب بذور الكتان التهابات الجسم وتمنع الإجهاد التأكسدي، وبالتالي تقي من الأمراض الالتهابية.

مرض السكري

تحتوي بذور الكتان على الألياف والدهون الصحية، الذي قد يؤدي تناولها بشكل منتظم، إلى علاج حساسية الأنسولين.

السرطان

 نظرًا لاحتوائها على مضادات الأكسدة، قد تمنع بذور الكتان نمو الأورام في الجسم، وبالتالي تقي من  السرطان المرتبط بالهرمونات واختلال توازنها.

الجريدة الورقية