"وزارة التموين" تستجيب لما نشرته "الوفد" وتطرح 5 آلاف طن سكر لأسيوط

في استجابة سريعة لما نشرته الوفد تحت عنوان "أزمة السكر تعكر حياة المواطنين في أسيوط" قامت وزارة التموين بتخصيص 5 آلاف طن سكر لطرحها في أسواق محافظة أسيوط.

في تصريحات خاصة لـ "الوفد" أكد المحاسب ممدوح حماد وكيل وزارة التموين بأسيوط بأن وزارة التموين تولي اهتمامًا كبيرًا لحل أزمة السكر في محافظة أسيوط، وقامت بتخصيص 5 آلاف طن من السكر يأتي ذلك في إطار جهود الوزارة لتوفير السلع الأساسية للمواطنين.

وأشار حماد إلى أن الوزارة ستعمل على زيادة الكميات المخصصة حسب الاحتياجات في المستقبل القريب.

وأضاف حماد أن الوزارة تسعى جاهدة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتقديم الدعم اللازم لهم، مؤكدًا على ضرورة التعاون المشترك بين الحكومة والمواطنين للتغلب على التحديات التي تواجههم.

وأوضح أهمية دور الإعلام في تسليط الضوء على قضايا تهم المواطنين وضرورة حلها في أسرع وقت ممكن.

وأكد وكيل وزار التموين بأسيوط أن هذا الإجراء يعكس التزام الحكومة بتحسين ظروف المعيشة وضمان توفير السلع الأساسية للجميع.

وأشار وكيل وزارة التموين باسيوط إلى أن السلعة ستوزع عبر البطاقات التموينية بأسعار مناسبة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

مضيفا أن هذا القرار يأتي في إطار حرص الحكومة على الحفاظ على استقرار الأسعار وتوفير السلع الأساسية للمواطنين، وخاصة في ظل التحديات التي تفرضها الظروف الاقتصادية الراهنة.

وأوضح وكيل وزارة التموين باسيوط أن هذه الخطوة تعكس اهتمام الوزارة بتحسين ظروف المواطنين في أسيوط وتوفير السلع الضرورية لهم.

جدير بالذكر بأن محافظة أسيوط تعاني من أزمة حادة في توفر السكر، مما تسبب في صعوبات كبيرة للمواطنين في الحصول على هذه السلعة الأساسية. وقد أثرت هذه الأزمة على حياة المواطنين بشكل كبير، حيث تضطر بعض الأسر إلى البحث عن سكر بديل أو شرائه بأسعار مرتفعة من السوق السوداء.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة التموين تعمل بجدية على حل هذه الأزمة وتلبية احتياجات المواطنين في أسيوط وجميع أنحاء البلاد. وتأتي خطوة تخصيص 5 آلاف طن من السكر كإجراء عاجل لمعالجة الأزمة وتوفير السلعة للمواطنين بشكل مباشر.

ومن المتوقع أن يتم توزيع الكمية المخصصة من السكر بالتنسيق مع الجهات المعنية في أسيوط، وذلك لضمان وصولها بشكل عادل ومتساوٍ إلى الجميع. وتأخذ الوزارة بعين الاعتبار أوضاع الأسر المحتاجة والطبقات الأكثر ضعفًا لتأمين الكمية المخصصة لهم بأقل تكلفة ممكنة.

وتأتي هذه الإجراءات استجابة لما نشرته الوفد حول حالة اليأس والإحباط التي يعاني منها المواطنون نتيجة نقص السكر وتزايد الأسعار.

وقد قدمت جريدة وبوابة “الوفد” الشكر لوزارة التموين وللدكتور علي مصيلحي شخصيًا على تجاوبهم السريع لحل مشكلة السكر في أسيوط، وإن الخطوة التي اتخذها وزير التموين تعد خطوة إيجابية نحو حل مشكلة نقص السكر في محافظة أسيوط. فقد تعهد بتخصيص كميات كبيرة من السكر لتلبية احتياجات السكان وتخفيف العبء عن كاهلهم.