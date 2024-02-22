أزمة السكر تعكر حياة المواطنين في أسيوط

تعيش محافظة أسيوط، مثل العديد من المناطق الأخرى في صعيد مصر، على واقع مرير ارتفاع سعر السكر وندرته في بعض المناطق حيث يشكو المواطنون من تلك الزيادة الكبيرة في السعر ونقص الكميات المتاحة، خاصة في ظل قرب شهر رمضان المبارك. ويتساءل الكثيرون عن إمكانية حل هذه الأزمة وعن الخطة التي تنوي وزارة التموين اعتمادها للتعامل مع هذا الوضع.

يواجهون المواطنون في أسيوط تحديا كبيرا بزيادة أسعار السكر ونقصه في بعض المناطق، وهم يبحثون عن حلول لهذه الأزمة. ويطالبون بخطة من وزارة التموين للتعامل مع هذه المشكلة خاصة مع اقتراب شهر رمضان.

ويناشدوا مواطني أسيوط بضرورة الإعلان عن كميات السكر الموردة إلى أسيوط وكيفية توزيعها على مستوى المحافظة بشكل عادل، حيث يلاحظون عدم المساواة في توزيع السكر بين المراكز.

وأكدوا أهالي أسيوط بأن الزيادة الكبيرة في سعر كيلو السكر ونقصه في بعض الأماكن أصبحا مشكلة حقيقية تواجه المواطنين في أسيوط.

وأضافوا أهالي أسيوط بأنه ينبغي علي وزارة التموين أن تعمل على إيجاد حلول فعالة وعاجلة لهذه المشكلة، وتوضح للمواطنين خطتها لضمان توفير كميات كافية من السكر بأسعار معقولة خلال شهر رمضان. وفي الوقت نفسه، يتعين على محافظة أسيوط أن تكون شفافة فيما يتعلق بعملية توزيع السكر، والتأكد من عدم وجود أي تفاوت غير عادل في التوزيع بين المراكز وضمان توزيعها بطريقة تضمن العدالة والتوازن بين جميع المناطق بالمحافظة ويجب أن تكون هناك إجراءات فعالة لرصد ومراقبة عملية توزيع السكر لضمان نزاهتها وتجنب أي احتكار أو تمييز في التوزيع.

وفي هذا السياق، يطالبوا المواطنون من الحكومة ووزارة التموين البحث عن حلول جذرية لهذه القضية، وتحديداً في ظل اقتراب شهر رمضان المبارك، حيث يعتمد الكثيرون على السكر كمادة أساسية في تحضير الحلويات والمأكولات الرمضانية ويتطلع المواطنون إلى اتخاذ إجراءات فعالة لتوفير كميات كافية من السكر وضمان توزيعها بشكل عادل ومنصف على مستوى المحافظة وعلى الجهات المعنية أن تكون لديها استراتيجية محكمة لمعالجة هذا الوضع وتلبية احتياجات المواطنين بشكل فعال وعادل.