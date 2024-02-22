التموين عن أزمة السكر: قلة مندسة تريد إسقاط الدولة

قالت هالة غريب، وكيل وزارة التموين بالجيزة، إن محافظة الجيزة قامت بإعداد 5 معارض "أهلاً رمضان" حتى الآن، وسيتم افتتاحهم بشكل متتابع خلال الأيام المقبلة، مشيرًا إلى أن المعارض تحتوي على نسبة كبيرة من السلع الغذائية بنسبة خصم تتراوح ما بين 15 لـ30%.

ووجهت "غريب"، خلال مداخلة ببرنامج "بنت الراوي"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، رسالة للمواطنين قائلة: "محدش يقلق، هناك كميات كبيرة من السلع تضخ في المنافذ من مختلف السلع"، مشيرًا إلى أن مديرية تموين الجيزة ضخت 2184 طن سكر مبادرة بسعر 27 جنيها للكيلو الواحد، خلاف ضخ 2500 طن سكر على بطاقة التموين بـ27 جنيها، خلاف السكر التمويني.

وأضافت أن إجمالي السكر الذي تم ضخه في محافظة الجيرة يقدر بـ16 ألف طن، وهذ المعدل كبير بالنسبة لمحافظة الجيزة، معقبة: "أرجو المواطنين تساعدنا، هناك قلة مندسة تريد إسقاط الدولة، وتفتعل الأزمات، ولا توجد أزمة وهناك كميات كبيرة جدًا من السلع، وربنا يعدي الفترة دي على خير، أنا مش عارفة أيه اللي بيحصل في البلد".