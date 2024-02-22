خبير السوشيال ميديا منصور عبدالله: يتحدي تعثره الدراسي ويحوله لنجاح ضخم فى خدمات Google

نجح خبير السوشيال ميديا منصور عبدالله فى تحقيق نجاحًا فى فترة قصيرة، وذلك بالمثابرة والاجتهاد حتى أصبح خبير فى خدمات Google.

ولم يعرف الفشل طريقه حيث كان الأمل والسعي والاجتهاد هدفه منذ البداية كما أنه تحدي فصلة من التعليم بسبب قدراتة وحول ذلك الأمر الى نجاح على أرض الواقع.

وأصبح خبير السوشيال ميديا منصور عبدالله واحدًا من الرواد فى خدمات السوشيال ميديا والانترنت وGoogle والجهاذ القومي لتنظم الاتصالات NTRA بجانب عملة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات .



وتميز خبير السوشيال ميديا منصور عبدالله في مجال إدارة حسابات المشاهير على منصات التواصل الاجتماعي، ليقدم باقة شاملة من الخدمات المُتخصصة التي تُمكنهم من الارتقاء بوجودهم الرقمي وتعزيز تفاعلهم مع جمهورهم.

كما يقدم نهجًا فريدًا لإدارة حسابات المشاهير، حيث تتجاوز مجرد إدارة الحسابات لتكون شريكًا استراتيجيًا يُساعدهم على تحقيق أهدافهم على منصات التواصل الاجتماعي.

ويعمل خبير السوشيال ميديا منصور عبدالله على فهم احتياجات المشاهيرلأنه يدرك تمامًا أهمية المحتوى المُتقن في جذب الجمهور وتحقيق التفاعل المنشود، لذلك يُقدم خدمات مُتخصصة في ابتكار محتوى إبداعي وتفاعلي يُلبي احتياجات المشاهير ويُحقق أهدافهم.