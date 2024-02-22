لأول مرة.. كارت حرفي لدعم العمالة غير المنتظمة.. ما الفوائد ؟

قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة تطلق اليوم لأول مرة كارت حرفي لدعم العمالة غير المنتظمة في مصر.

مزايا الكارت

يتيح هذا الكارت عددًا من مزايا الإقراض لدعم أصحاب الحرف، ويعتبر انطلاقة لحماية تأمينية تدعم صنايعية مصر وأصحاب الأيدي الشريفة⁵.

كارت حرفي يتيح خدمات غير مالية، مثل التسويق داخل المعارض وإدراج مزايا متعددة للصنايعيين. كما يدعم الحرفيين من خلال تسهيلات خاصة بالتأمينات الاجتماعية، مما يساعدهم اقتصاديًا ويمنحهم الحماية الاجتماعية⁵.

قيمة معرض ديارنا للحرف اليدوية والتراثية ليست فقط اقتصادية، بل تحمل أيضًا قيمة تراثية. يشارك في دورته الـ 66 نحو 7 دول، منها السودان، سوريا، فلسطين، موريتانيا، جيبوتي، والصومال، بالإضافة إلى مصر. يهدف المعرض إلى عرض ثقافاتهم المتميزة ودعم قضاياهم.

وفي سياق متصل، أعلنت ميرفت صابرين، مساعدة وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة ستسلم أول 10 كروت حرفي لـ 10 حرفيين اجتازوا تدريبات برنامج حرفي. هذه الكروت تعتبر قروضًا للحرفيين وللأسر المنتجة، وتأتي في إطار دعم وتشجيع الدولة لأصحاب الحرف⁵.

قيمة قرض الحرفيين تختلف حسب الحاجة، حيث يبدأ من 50 ألف جنيه ويصل إلى 250 ألف جنيه. أسعار الفائدة تتراوح بين 7% و13%، مما يجعلها ميسرة للحرفيين.