رابط وخطوات التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة.. يبحث العديد من المواطنين عن التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة التي تقدمها الدولة وذلك للحصول على هذه المنحة التي تبلغ 1000 جنيه ويتساءل الكثير من العمال عن خطوات تسجيل بيانات العمالة غير المنتظمة عبر موقع وزارة العمل، كذلك موعد صرف المنحة.

وفي السطور الآتية تستعرض " بوابة الوفد " رابط وخطوات التسجيل للحصول على منحة العمالة غير المنتظمة من وزارة العمل من خلال التقرير الآتي:-

رابط وخطوات التقديم في منحة العمالة غير المنتظمة



تبدأ الخطوات بالدخول إلى رابط التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة من خلال الرابط الآتي:

https://mom.manpower.gov.eg/

الضغط على إنشاء حساب جديد.

إدخال بطاقة الرقم القومي.

إدخال تاريخ الميلاد.

إدخال الموقف التأميني، للتقديم في المنحة.

إدخال الاسم حتى الاسم الرابع والمهنة، لاستكمال بيانات.

إدخال الموقف من الخدمة العسكرية.

إدخال الحالة الاجتماعية والعنوان ورقم الموبايل.

الضغط على حفظ.

المستندات المطلوبة للتسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة



توجد عدة أوراق ومستندات مطلوبة من قبل وزارة العمل ويجب توافرها وهي كالتالي:

صورة من بطاقة التأمين الاجتماعي.

صورة من بطاقة الرقم القومي.

وثيقة تثبت حالة مهنة العامل غير المنتظم.

مستند يثبت عنوان السكن الحالي وإرفاق فواتير المرافق غاز ومياه وكهرباء.

شروط استحقاق منحة العمالة غير المنتظمة



قامت وزارة العمل بتحديد عدة شروط استحقاق الإعانة وهي كالآتي:

يشترط أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

يجب ألا يقل سنه عن 18 عاما.

يشترط أن يكون لديه عمل غير منتظم أي بنظام الساعات حيث لا يكون لديه وظيفة ثابتة.

يجب أن يقوم بتقديم بطاقة هوية سارية المفعول.

إذا كان يوجد له عمل سابق فيجب تزويد الشهادة التي تثبت عدم الانتظام في العمل من قبل صاحب العمل.