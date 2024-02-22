سجن 3 متهمين بعد تعديهم بالضرب على مواطن وسرقته بالإكراه في العبور

أمرت النيابة العامة بالقليوبية بسجن عاطل وسائقين 4 أيام علي ذمة التحقيقات، بتهمة سرقة سيارة ملاكى من صاحبها بالإكراه وتحت تهديد السلاح، فضلًا عن التعدى عليه بالضرب في العبور.

وكان اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، قد تلقى إخطارًا من مدير مباحث القليوبية يفيد بورود بلاغ لمأمور قسم ثانى شرطة العبور بقيام مجهولين بالتعدى على سائق والاستيلاء على سيارته الملاكي وفروا هاربين.

وتمكنت قوات الأمن من ضبط عاطل وسائقين لهم معلومات جنائية، وبمواجهتهم أقروا بارتكابهم الواقعة وقاموا باستيقاف المجنى عليه واستولوا على سيارته الملاكى وبداخلها هاتف محمول بالإكراه عقب التعدى عليه بالضرب وإصابته باستخدام أسلحة بيضاء.

وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية.