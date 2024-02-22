الأهلي يخوض مرانه الأول في غانا

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، مرانه الأول في غانا ، بأحد الفنادق القريبة من فندق إقامته بمدينة كوماسي ، استعدادًا لملاقاة ميدياما المقرر لها السادسة من مساء غد الجمعة، لحساب الجولة الخامسة من مرحلة دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.





من جانبه أكد السويسري كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، صعوبة مباراة الفريق أمام ميدياما التي تقام مساء غد الجمعة ضمن منافسات الجولة الخامسة بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وأوضح كولر أن الفريق لن يسوق الأعذار، رغم الصعوبات التي واجهناها أمس في رحلة الوصول إلى غانا.

وقال كولر خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: «واجهنا صعوبات كبيرة بالأمس، ولذلك لم يكن التحضير للمباراة بالشكل الأمثل، ولكن سنقدم أقصى ما لدينا».

وأضاف المدير الفني: «هدفنا كجهاز فني هو تحضير اللاعبين للمباراة بالشكل الجيد، ومساعدتهم في الخروج من الأجواء التي تعرضت لها البعثة أمس».

وشدد كولر على عدم وجود أي أعذار قبل مباراة ميدياما غدًا، رغم كل الصعوبات التي واجهها الفريق، وجميع اللاعبين سيقدمون أقصى ما لديهم.

واسترسل كولر قائلًا: «فريق ميدياما يخوض آخر مباراة على ملعبه، ولديه الفرصة في المنافسة، لا سيما أن المجموعة متقاربة في النقاط، ورغم الأجواء التي أحاطت بالفريق إلا أن الأهلي قادر على تقديم أقصى ما لديه خلال مباراة الغد، وتحقيق هدفه منها».