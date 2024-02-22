تشكيل الأهلي المتوقع أمام ميدياما الغاني في اللقاء المرتقب غد الجمعة

يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضيفاً على نظيره ميدياما الغاني في تمام السادسة من مساء غد الجمعة لحساب الجولة الخامسة من مرحلة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال افريقيا.

ومن المتوقع أن يخوض الأهلي اللقاء بتشكيل يضم كل من..

حراسة المرمى : مصطفى شوبير خط الدفاع : محمد هاني وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وعلي معلول.

الوسط: إمام عاشور ، عمرو السولية أكرم توفيق.

صانعي اللعب: حسين الشحات وبيرسي تاو .

الهجوم: أنتوني موديست.

ورفض نادي ميدياما الغاني طلب الأهلي بتأجيل لقاء الفريقين.

وأكد توني أوبين رئيس ميدياما في تصريحات صحفية أن الأهلي وصل إلى كوماسي في رحلة وصلت إلى ساعة واحدة وبالتالي لا داعي للتأجيل.

وأعلن ميدياما أسعار تذاكر المباراة بأسعار (10 و20 و100) سيدي غاني ما يوازي (0.8 و1.6 و8 دولار أمريكي).

وجاء إعلان ميدياما عن أسعار التذاكر وطرحها عبر منصات التواصل الاجتماعي بموعد اللقاء غداً الجمعة تحدياً لطلب الأهلي من الاتحاد الأفريقي (كاف) بتأجيل اللقاء.