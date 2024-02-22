الأرصاد تكشف عن حالة الطقس غداً الجمعة

كشفت هيئة الإرصاد الجوية عن طقس غداً الجمعة، وقال تشهد القاهرة الكبرى في مصر ارتفاعًا في درجات الحرارة، وذلك بسبب تأثير كتل هوائية قادمة من الصحراء الغربية عبر البحر المتوسط. يعمل وجود مرتفع جوي في طبقات الجو العليا على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس، مما يؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة بشكل ملحوظ.

سطوع أشعة الشمس

في النهار، من المتوقع أن تكون درجات الحرارة في القاهرة الكبرى بين 21 درجة و 22 درجة مئوية، مع زيادة في فترات سطوع أشعة الشمس، وعند غياب أشعة الشمس، تظل الأجواء شديدة البرودة في معظم المناطق، خاصة في ساعات الليل المتأخر وفترات الصباح الباكر.

وتشهد الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية تكون الشبورة المائية في الصباح الباكر وساعات الليل المتأخر، مما يؤدي إلى انخفاض في الرؤية الأفقية. وعند سطوع أشعة الشمس، تتلاشى الشبورة تدريجيًا، ومن المتوقع أن تكون الرياح نشطة نسبيًا في مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مما يزيد من الإحساس بالبرودة.

وطالبت الأرصاد بأن يكون الحذر عند التعامل مع أشعة الشمس، ويُفضل ارتداء الملابس الشتوية والقيادة بحذر تام خلال فترات الشبورة المائية.

وفي الأيام المقبلة، تتوقع الأرصاد سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على وسط وجنوب الصعيد وصحراء الغربية، وذلك يومي الجمعة والسبت. هذه الأمطار لن تؤثر على الأنشطة اليومية، مع منتصف الأسبوع المقبل، ستنخفض درجات الحرارة وتعود إلى المعدلات الطبيعية يوم الثلاثاء. ومع بداية شهر مارس، ستزداد قيم درجات الحرارة.