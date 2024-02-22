الخميس 22 فبراير 2024
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د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

شديد البرودة.. حالة الطقس غدا الجمعة

حالة الطقس
حالة الطقس

حالة الطقس غدا.. كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس غدا الجمعة، حيث تشهد البلاد  طقس مستقر ودافئ نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وشمال الصعيد ومائلا للحرارة على جنوب الصعيد، ومائلا للدفء على السواحل الشمالية.

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حالة الطقس غدا الجمعة

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس  شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى والوجه البحري، وشمال الصعيد.

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية أنه سيسود طقس دافئ  نهارا على سيناء، شديد البرودة ليلا.

تحذير للمواطنين 

فيما أطلقت هيئة الأرصاد الجوية، تحذيراتها للمواطنين من انخفاض درجة الحرارة في المدن الجديدة حيث تسجل أقل من المتوقعة فى القاهرة الكبرى.

درجة الحرارة اليوم

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة:

القاهرة الكبرى والوجه البحري

درجة الحرارة العظمى: 21

درجة الحرارة الصغرى: 13

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:20

درجة الحرارة الصغرى: 12

السواحل الشمالية الشرقية

درجة الحرارة العظمى:21

درجة الحرارة الصغرى: 13

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى:25

درجة الحرارة الصغرى: 17

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 24

درجة الحرارة الصغرى: 09

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:30

درجة الحرارة الصغرى:14

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