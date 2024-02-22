الجزائر وموريتانيا تدشنان معبرين حدوديين لتعزيز التجارة بينهما

أعلنت الجزائر وموريتانيا، اليوم الخميس، تدشين معبرين حدوديين ثابتين بين البلدين، كما تم وضع حجر الأساس لمشروع المنطقة الحرة بينهما.

وحسب سبوتنيك، ذكر موقع الإذاعة الجزائرية، أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أشرف ظهر اليوم، برفقة نظيره الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، على تدشين المعبرين.

وأضاف أن "المعبر الحدودي يحتوي من جانبه الجزائري على كافة المرافق الضرورية ويتوقع أن يسهم في تحقيق حركية اقتصادية من شأنها رفع وتيرة التنمية بالمناطق الحدودية في البلدين".

وفي السياق، أعطى الرئيسان إشارة انطلاق مشروع إنجاز طريق تندوف (الجزائر) - الزويرات (موريتانيا).

ويعتبر طريق تندوف - الزويرات استراتيجيا ويمتد على 840 كيلومترا، يتم إنجازه من طرف مؤسسات جزائرية، مما يسمح للجزائر، ولأول مرة منذ استقلالها، بإنجاز منشأة ذات أهمية كبرى خارج حدودها.