الخميس 22 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الجزائر وموريتانيا تدشنان معبرين حدوديين لتعزيز التجارة بينهما

الجزائر وموريتانيا
الجزائر وموريتانيا

أعلنت الجزائر وموريتانيا، اليوم الخميس، تدشين معبرين حدوديين ثابتين بين البلدين، كما تم وضع حجر الأساس لمشروع المنطقة الحرة بينهما.

وحسب سبوتنيك، ذكر موقع الإذاعة الجزائرية، أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أشرف ظهر اليوم، برفقة نظيره الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، على تدشين المعبرين.

وأضاف أن "المعبر الحدودي يحتوي من جانبه الجزائري على كافة المرافق الضرورية ويتوقع أن يسهم في تحقيق حركية اقتصادية من شأنها رفع وتيرة التنمية بالمناطق الحدودية في البلدين".

وفي السياق، أعطى الرئيسان إشارة انطلاق مشروع إنجاز طريق تندوف (الجزائر) - الزويرات (موريتانيا).

ويعتبر طريق تندوف - الزويرات استراتيجيا ويمتد على 840 كيلومترا، يتم إنجازه من طرف مؤسسات جزائرية، مما يسمح للجزائر، ولأول مرة منذ استقلالها، بإنجاز منشأة ذات أهمية كبرى خارج حدودها.

مواد متعلقة

وزير الدفاع الإسرائيلي: سنوسع صلاحيات مفاوضينا بشأن الرهائن

نتنياهو: على حزب الله أن يدرك بأننا سنعيد الأمن إلى الشمال بكل الوسائل الممكنة

محكمة استئناف طرابلس تصدر حكما بإلغاء الاتفاقية الليبية التركية

تعزيزات عسكرية للقواعد الأمريكية غير الشرعية شرقي سوريا

حزمة عقوبات أوروبية جديدة تستهدف روسيا

الذهب يرتفع بدعم من تراجع الدولار والتوتر بالشرق الأوسط

سطو مسلح على متجر أمريكي فاخر في وضح النهار

إعلام غربي: بريطانيا قد توقف صادرات الأسلحة إلى إسرائيل
الجريدة الورقية