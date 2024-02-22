مراد مكرم من كواليس "سر إلهي": لو دامت لغيرك ما كنتش وصلتلك

روجت المتحدة لمسلسل “سر إلهي”، حيث شاركت الجمهور فيديو للفنان مراد مكرم في كواليس التصوير، وهو يتحدث عن المسلسل الذي من المقرر عرضه في السباق الرمضاني 2024 عبر شاشات المتحدة للخدمات الإعلامية.

وقال الفنان مراد مكرم، فى قناة on عبر حسابها على إنستجرام: "أكتر مقولة بحبها لو دامت لغيرك ما كنتش وصلتلك، الفنان اللى اشتغلت معاه من غير أجر النجم الراحل أحمد زكى".

مراد مكرم

وكان نعى الفنان مراد مكرم الفنان إسلام إبراهيم في والدته التي رحلت عن عالمنا حيث أكد قائلًا: “لله يرحمها ويحسن إليها ويصبرك يا حبيبي، قلبي معاك”.

أحداث مسلسل سر إلهي



وتدور أحداث مسلسل “سر إلهي” في إطار اجتماعي شعبي، مليء بالتشويق، حيث يحكي العمل، قصة نصرة وتجسدها روجينا في الأحداث، التي تواجه الحياة بمفردها بعد غدر أقرب الأشخاص إليها، وتقرر الانتقام ممن ظلمها.

رشا مهدي

يعرض مسلسل "سر إلهي"، بطولة النجمة روجينا، خلال شهر رمضان المقبل على إحدى قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية، من تأليف أمين جمال، وإخراج رؤوف عبد العزيز، وإنتاج كودكس، حيث روجت صفحات شركة المتحدة للبوستر الدعائي للعمل الذى تدور أحداثه في إطار تشويقى اجتماعى.

محمود حجازي

وكانت شاركت روجينا جمهورها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، جميع بوسترات نجوم العمل، وعلقت عليها، قائلة :"بسم الله توكلنا على الله مسلسل سر إلهي، رمضان2024، تاليف امين جمال، وإخراج وتصوير رؤوف عبدالعزيز، بإذنك يا رب تجعل رزقنا النجاح من فضلك، كله بإذنه".

وسيطر على البوسترات حالة من الغموض والتشويق والإثارة في ظل سيطرة اللون الأسود الفاتح، والنظارات الحادات لجميع أبطال المسلسل المقرر عرضه رمضان المقبل.

أبطال مسلسل "سر إلهي"

وتضم قائمة أبطال مسلسل سر إلهي بجانب النجمة روجينا كلا من أحمد مجدى، رنا رئيس، مى سليم، محمد ثروت، نهى عابدين، محمود الحدينى، صلاح عبد الله، وأحمد بدير، وميمي جمال، وأحمد سلامة، ومحسن منصور، و مي سليم، و رشا مهدي، ومراد مكرم، ومحمود حجازي، ومريم أشرف زكي، يوسف الأسدي.

ويسجل مسلسل "سر إلهي"، التعاون الثالث بين كلا من: النجمة روجينا، والمخرج رؤوف عبد العزيز، بعدما حققا نجاحا كبيرا خلال العامين الماضيين رمضان 2022 بمسلسل"انحراف"، ورمضان 2023 بمسلسل"ستهم".

مسلسل "سر إلهي"، ينتمى لنوعية المسلسلات ذات الـ15 حلقة، ومن إنتاج شركة كودكس، تأليف أمين جمال، وإخراج رؤوف عبد العزيز.