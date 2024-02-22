خالد الجندي ينعي هاني الناظر: فقدنا هرما من أهرامات الطب في مصر

أعرب الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، عن حزنه على وفاة الدكتور هاني الناظر، الذي وافته المنية صباح اليوم الخميس بعد صراع طويل مع المرض.

وقال في حلقة اليوم من برنامج "لعلهم يفقهون" على قناة dmc، اليوم الخميس: “أشعر بالحزن واليقين أننا فقدنا عالما جليلا وهرما من أهرام الطب في مصر”، منوهًا إلى أنه كان أستاذا في الأمراض الجلدية، ولم يغلق عيادته في وجه المحتاجين.



وتابع: "لم يتأخر يوما عن طلب العلاج للحالات التي تفوق طاقته، ولم يرفض أبدًا مساعدة المحتاجين بالنصيحة والعلاج”، مردفا: "أنا على يقين من رحمة الله لما كان يقدمه للناس وأعماله الصالحة ودعاء الناس له".

فيما أضاف الشيخ رمضان عبدالمعز أيضًا: "هنيئا للدكتور هاني الناصر بوفاته التي جاءت في شهر جميل وليلة مباركة، وقد جاء في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال “إن الله عز وجل إذا أراد الله عز وجل بعبد خيرًا عمل صالحًا قبل موته عمل به جاره ومن حوله، فيعمل به جاره ومن حوله من الناس حتى يرضى”.

فيما أكدت الدكتورة دينا أبو الخير، الواعظة بوزارة الأوقاف، أن الدكتور هاني الناظر كان الأفضل في مجاله ولم يتخلف عن علاج الناس بالمجان، مشيرة إلى أنه كان يعالج الناس أيضًا من خلال التعليقات على صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.