هاني الناظر يودع مرضاه لمثواه الأخير ورسالة مؤثرة من طفلة "شكرًا إنك عالجتني"

رحل الدكتور هاني الناظر، طبيب الأمراض الجلدية الشهير ورئيس المركز القومي للبحوث الأسبق، عن عالمنا اليوم، بعد صراعه مع موض السرطان، لتعم حالة من الحزن والفقدان حول متابعيه ومرضاه الذي قدم لهم العلاج بكل شرف وأمانة.





الدكتور الراحل هاني الناظر

هاني الناظر طبيب الإنسانية

وعرف الدكتور الراحل هاني الناظر بسعة صدرة لمرضاه وأُطلق عليه "طبيب الإنسانية"، فكان يساعد البسطاء دون مقابل، كما قدم قبل وفاته بأيام قليلة وبالإتفاق مع نجله الدكتور محمد الناظر خصم كبير لجميع المرضى؛ ليكشف عن مدى حبه لهم وامتنانه لجميع الدعوات التي تلقاها بعد تعرضه لوعكه صحية.





رسالة مؤثرة من طفلة إلي الطبيب الراحل هاني الناظر

رسالة مؤثرة من طفلة إلى الدكتور الراحل هاني الناظر

وكان الراحل هاني الناظر علاقته طيبة بمرضاه، وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له، وتداول رواد السوشيال ميديا جواب كتبتها طفلة كان يعالجها قبل رحيله، ومحتواه: " أنا بحبك يا دكتور هاني الناظر شكرا انك عالجتني، أنت جميل أوي.. أنا بحبك أوووي، ونفسي اشوفك كل يوم وتيجي عندنا الفيوم.. أنا بحبك يا دكتور هاني، ونفسي أطلع دكتورة زيك ".





الدكتور محمد الناظر نجل الطبيب هاني الناظر

هاني الناظر يورث المهنة من والده ونجله يكمل المسيرة

وورث الطبيب الراحل هاني الناظر الطب عن والده، فكان يذهب معه إلي عيادته في شبرا، فمنذ طفولته كان يشاهد والده أثناء قيامه بمهام مهنته وطريقة تعامله الإنسانية مع المرضى، ليتشبع بكل هذه التفاصيل وكبر معه حلم أن يصبح "دكتور الغلابة"، وفى نفس عيادة والده استكمل مشوار والده الطبي، وفى نفس تخصص "الأمراض الجلدية".

وعرف عنه بعلاقته الطيبة والإنسانية بمرضاه، الذى ورثها نجله أيضًا الدكتور محمد الناظر طبيب الجلدية.