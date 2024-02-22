الخميس 22 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

مصطفى شعبان ينعى الدكتور هاني الناظر

مصطفى شعبان
مصطفى شعبان

نعى الفنان مصطفى شعبان، الدكتور هاني الناظر والذي فارق الحياة منذ ساعات قليلة بعد فترة صراع مع مرض السرطان.

 

وكتب مصطفى شعبان عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "البقاء لله والدوام لله. 
رحم الله الطبيب والإنسان الدكتور هاني الناظر وغفر له وجعل كل أعماله الطيبة في ميزان حسناته، إنا لله وإنا إليه راجعون".

وفاة هاني الناظر

وفاة الدكتور هاني الناظر

رحل عن عالمنا منذ ساعات قليلة، الدكتور هاني الناظر بعد فترة من المعاناة مع مرض السرطان .

 

وكتب الدكتور محمد الناظر، وفاة والده الدكتور هانى الناظر، وفي منشور عبر حسابه الرسمى بفيس بوك: "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي إلى رحمة الله والدي الدكتور هاني الناظر، صلاة الجنازة اليوم الخميس 22 فبراير في المجمع الإسلامي في الشيخ زايد بجوار مستشفى زايد التخصصي بعد صلاة العصر إن شاء الله، وسيتم الإعلان عن موعد ومكان العزاء".

 

مصطفى شعبان “المعلم” في رمضان

يشارك مصطفى شعبان في الماراثون الرمضاني المقبل 2024، من خلال مسلسل المعلم.

 

مسلسل المعلم بطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، هاجر أحمد، أحمد بدير، انتصار، محمود الليثي، أحمد فؤاد سليم، أحمد بدير، محمد العمروسي، سلوى عثمان، منذر رياحنة، محمود الليثي، أحمد عبد الله محمود، طارق النهري، علاء زينهم، تأليف محمد الشواف وعمرو الدرديري، إخراج مرقس عادل، إنتاج شركة سينرجي.

مواد متعلقة

المهن الموسيقية تنعي الدكتور هاني الناظر

جريمة وإثارة تحبس الأنفاس في برومو جريمة منتصف الليل

أبطال مسلسل بيت الرفاعي يواصلون تصوير مشاهدهم

إيرادات فيلم السيستم في آخر ليلة عرض

دراما رمضان 2024.. أمير كرارة ينفرد بـ بوستر مسلسل بيت الرفاعي

إيرادات فيلم التجربة المكسيكية تتخطى 80 ألف جنيه أمس

آخر إيرادات فيلم أنف وثلاث عيون في شباك التذاكر

مسلسل عتبات البهجة .. بوسترات لجميع الأبطال

الجريدة الورقية