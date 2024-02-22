مصطفى شعبان ينعى الدكتور هاني الناظر

نعى الفنان مصطفى شعبان، الدكتور هاني الناظر والذي فارق الحياة منذ ساعات قليلة بعد فترة صراع مع مرض السرطان.

وكتب مصطفى شعبان عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "البقاء لله والدوام لله.

رحم الله الطبيب والإنسان الدكتور هاني الناظر وغفر له وجعل كل أعماله الطيبة في ميزان حسناته، إنا لله وإنا إليه راجعون".

وفاة هاني الناظر

وفاة الدكتور هاني الناظر

رحل عن عالمنا منذ ساعات قليلة، الدكتور هاني الناظر بعد فترة من المعاناة مع مرض السرطان .

وكتب الدكتور محمد الناظر، وفاة والده الدكتور هانى الناظر، وفي منشور عبر حسابه الرسمى بفيس بوك: "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي إلى رحمة الله والدي الدكتور هاني الناظر، صلاة الجنازة اليوم الخميس 22 فبراير في المجمع الإسلامي في الشيخ زايد بجوار مستشفى زايد التخصصي بعد صلاة العصر إن شاء الله، وسيتم الإعلان عن موعد ومكان العزاء".

مصطفى شعبان “المعلم” في رمضان

يشارك مصطفى شعبان في الماراثون الرمضاني المقبل 2024، من خلال مسلسل المعلم.

مسلسل المعلم بطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، هاجر أحمد، أحمد بدير، انتصار، محمود الليثي، أحمد فؤاد سليم، أحمد بدير، محمد العمروسي، سلوى عثمان، منذر رياحنة، محمود الليثي، أحمد عبد الله محمود، طارق النهري، علاء زينهم، تأليف محمد الشواف وعمرو الدرديري، إخراج مرقس عادل، إنتاج شركة سينرجي.