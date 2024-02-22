وكيل صحة دمياط يقوم بجولة مفاجئة على مستشفي الروضة المركزى

قام الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط، بالمرور المفاجئ على مستشفى الروضة المركزي، و ذلك لمتابعة انتظام سير العمل، والوقوف على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بالمستشفى.

وحرص على تفقد قسم الاستقبال والطوارئ، وتم التأكد من تواجد القوي البشرية في أماكن تقديم الخدمة، والأقسام الداخلية بالمستشفى، ومناظرة السجلات الطبية للمرضى، والتأكد من استكمال كافة العروض والفحوصات الطبية اللازمة لهم، كما تابع توافر الادوية والمستلزمات الطبية.



وتابع وكيل الوزارة، الأجهزة الطبية والوقوف على وجود اى اعطال بالمستشفى و صيانتها حيث أكد وكيل وزارة الصحة على أهمية الصيانة الدورية للأجهزة، وإتباع معايير الجودة و مكافحة العدوى و السلامة والصحة المهنية حرصًا على سلامة وأمن المرضى والعاملين بالمستشفى. كما تابع الانضباط الادارى بالمستشفى.

وشدد على انضباط العاملين فى الفترات المسائية و تواجد نائب المدير طبقا للتعليمات التي امر بها كما تابع وكيل الوزارة تقديم الخدمات الطبية و تواجد الاطقم الطبية على رأس العمل بالاضافة الى توافر الادوية والمستلزمات الطبية، وأعمال السلامة والصحة المهنية والاعمال الكهروميكانيكية بالمستشفى.

وتواصل مع مجموعه من المواطنين للاطمئنان على مستوى رضائهم عن تقديم الخدمات الطبية بالمستشف.



وتابع وكيل الوزارة تواجد الفرق الطبية في فترة النوبتجية بأماكنها، و كذلك في العيادات المسائية، و أكد على حسن معاملة المرضى، و اتباع معايير الجودة و مكافحة العدوى داخل المستشفى.

يأتي تنفيذاً لتعليمات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، وفي إطار المتابعات الميدانية المستمرة على المستشفيات.

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