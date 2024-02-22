الخميس 22 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الحوثيون يصيبون سفينة بريطانية بصاروخين

بوابة الوفد الإلكترونية

أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية، أن الحوثيون أطلقوا صاروخين باليستيين أصابا سفينة مملوكة لبريطانيا.

وقالت القيادة الوسطى الأمريكية في بيانها: بين الساعة 4:30 صباحًا و5:30 صباحًا (بتوقيت صنعاء)، في 22 فبراير ، أسقطت طائرات أمريكية وسفينة حربية تابعة للتحالف ست طائرات بدون طيار تابعة للحوثيين مدعومين من إيران للهجوم في اتجاه واحد (OWA) في البحر الأحمر، تم تحديد الطائرات بدون طيار OWA من قبل القيادة المركزية الأمريكية على أنها تستهدف على الأرجح السفن الحربية الأمريكية وقوات التحالف وكانت تشكل تهديدًا وشيكًا.

 

وفي وقت لاحق، بين الساعة 8:30 صباحًا و9:45 صباحًا، أطلق الحوثيون صاروخين باليستيين مضادين للسفن من جنوب اليمن إلى خليج عدن، أصابت الصواريخ شركة MV Islander، وهي ناقلة بضائع مملوكة للمملكة المتحدة وترفع علم بالاو، مما تسبب في إصابة وأضرار طفيفة، وتواصل السفينة رحلتها.

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