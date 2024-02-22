الدولار يصعد من قاع 3 أسابيع وسط ترقب لتحركات الفائدة

تعافى مؤشر الدولار الأمريكي، في نهاية تعاملات الخميس، بعد أن سجل في وقت سابق أدنى مستوياته في ثلاثة أسابيع مع ترقب المستثمرين بيانات جديدة قد تنبئ بمؤشرات عن الموعد المحتمل لبدء مجلس الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة.

انتعشت العملة الأميركية هذا العام بعد أن دفعت قوة النمو وبيانات التضخم المتعاملين إلى التراجع عن توقعاتهم بشأن الموعد الذي سيبدأ فيه البنك المركزي الأميركي التيسير النقدي.

لكن بعد أن وصلت العملة الأميركية إلى أعلى مستوى لها في ثلاثة أشهر الأسبوع الماضي، فقد بدأت في الثبات إلى حد كبير.

وارتفع مؤشر الدولار في أحدث تعاملات 0.08 بالمئة إلى 104.06. وكان قد انخفضا إلى 103.43 في وقت سابق من اليوم، وهو أدنى مستوى منذ الثاني من فبراير، وظل دون مستوى 104.97 الذي سجله في 14 فبراير، والذي كان أعلى مستوى منذ 14 نوفمبر.

وانخفض اليورو في أحدث تعاملات 0.06 بالمئة إلى 1.0809 دولار. وأظهر مسح اليوم أن تراجع نشاط الأعمال في منطقة اليورو انحسر في فبراير، مما يشير إلى علامات انتعاش.

ولم يطرأ تغير يذكر على الجنيه الإسترليني بعد أن جاءت بيانات مسح نشاط الأعمال البريطاني أقوى من المتوقع وأظهرت نموا قويا لشركات الخدمات.

وتقدم الدولار 0.14 بالمئة مقابل العملة اليابانية إلى 150.49 ين، وفي العملات المشفرة، تراجعت بتكوين 0.18 بالمئة إلى 51310 دولارات.

سعر الدولار مقابل الجنيه فى البنوك المصرية كالتالى:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

30.84 جنيه للشراء.

30.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

30.75 جنيه للشراء.

30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

30.75 جنيه للشراء.

30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

30.85 جنيه للشراء.

30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

30.85 جنيه للشراء.

30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

30.90 جنيه للشراء.

30.95 جنيه للبيع.