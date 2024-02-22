خاص.. سر تأخر إقلاع طائرة الزمالك المتجهة إلى الجزائر ساعتين

استعدادا للقاء أبو سليم الليبي

أقلعت منذ قليل الطائره الخاصه التى تقل بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك متوجهه إلى الجزائر استعدادا للقاء أبو سليم الليبي المقرر الأحد المقبل باستاد ١٩ مايو بمدينة عنابه فى الجوله الخامسه لدور المجموعات لبطولة الكونفدرالية.

وعلمت الوفد أن موعد الإقلاع كان محددا فى الرابعه عصر اليوم الخميس إلا أنه تأجل فجأه بسبب المحاولات التى بذلها مسئولو الزمالك من أجل استخراج تصريح سفر للاعب خط الوسط محمد شحاته ونجحوا بالفعل فى الحصول علي التصريح لينضم إلى البعثه.

وأعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، عن قائمة الأبيض التي ستسافر الخميس إلى الجزائر عصر اليوم الخميس، استعدادا لمواجهة أبوسليم الليبي في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، يوم 25 فبراير الجاري باستاد "19 مايو 1956" بمدينة عنابة الجزائرية وتضم قائمة الزمالك لخوض اللقاء كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحي - عبد الرحمن نفاد.

خط الدفاع : عمر جابر - حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - ياسر حمد - أحمد فتوح.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - محمد شحاتة - ترافيس موتيابا - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد حمدي - محمد عاطف - مهاب ياسر - مصطفى شلبي - أحمد مصطفى "زيزو" - محمود عبد الرازق " شيكابالا" .

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري - يوسف إبراهيم "أوباما " - سامسون أكينيولا - ناصر منسي.