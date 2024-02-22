أسعار الفاكهة خلال تعاملات اليوم الخميس بالأسواق المحلية

شهدت أسعار الفاكهة خلال تعاملات اليوم الخميس في الأسواق المصرية، استقرارًا، سجل سعر العنب الأحمر 25 جنيهًا للكيلو.



واستمرارًا لحرص «بوابة الوفد الإلكترونية» على تقديم الأسعار اللحظية واليومية للفاكهة بالنسبة للمستهلك، رغم اختلافها من منطقة لأخرى، ننشر لكم تفاصيل الأسعار لبعض الفواكه والتي جاءت على النحو التالي:

أسعار الفاكهة اليوم للمستهلك

سوق الفاكهة

سعر الجوافة

سجل سعر الجوافة 17 جنيهًا للكيلو.

سعر التفاح الأخضر

سجل سعر التفاح الأخضر 60 جنيهًا للكيلو.

سعر العنب الأحمر

سجل سعر العنب الأحمر 25 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر العنب الأخضر 25 جنيهًا للكيلو.

سعر البرتقال

سجل سعر البرتقال 10 جنيهات للكيلو.

سعر الكمثرى

سجل سعر الكمثرى 35 جنيهًا للكيلو.

سعر التفاح

سجل سعر التفاح المستورد 60 جنيهًا للكيلو.

سعر التين البرشومي

سجل سعر التين البرشومي 25 جنيهًا للكيلو.

أسعار الفراولة

سجل سعر الفراولة 25 جنيهًا للكيلو.

سعر الليمون

بلغ سعر كيلو الليمون 25 جنيهًا

أسعار الموز

سجل سعر الموز 15 جنيهًا للكيلو.

أسعار الكيوي

سجل سعر الكيوي 50 جنيهًا للكيلو.

سعر التفاح الأصفر

سعر التفاح الأصفر 55 جنيهًا للكيلو.

سعر اليوسفي

سعر اليوسفي 10 جنيهات للكيلو.

سعر البلح البرحي

سعر البلح البرحي 40 جنيهًا للكيلو.

سعر الرمان

سعر الرمان 25 جنيهًا للكيلو.

وتواصل الدولة حرصها الدائم على الرقابة على أسعار الفاكهة بسوق العبور؛ لضمان عدم التلاعب بالأسعار، إذ إن السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قد سبق وأدلى في تصريحاته أن معدل الصادرات المصرية الزراعية قد بلغت حوالي 5 مليون و640 ألفًا و144 طنًا من المنتجات الزراعية، خلال عام 2021، لافتًا إلى أن هذا المعدل يحدث للمرة الأولى ولم يتحقق حتى قبل جائحة كورونا.

