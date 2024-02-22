الخميس 22 فبراير 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

انقطاع المياه عن في مناطق بالقاهرة

انقطاع المياه
انقطاع المياه

أعلنت  شركة مياه الشرب بالقاهرة، انقطاع المياه عن عدد من المناطق، نظرًا لأعمال اللحام على خط قطر 1000مم الخاص بشارع الخليج المصري، الأمر الذي سيترتب عليه انقطاع المياه عن (شارع الخليج المصري ومتفرعاته – منطقة حدائق القبة بالكامل) وضعف المياه عن منطقة (مساكن الأحلام – منطقة الأشراف) بالزاوية الحمراء.
ولفتت الشركة إلى أن موعد انقطاع المياه، يبدأ اعتبارا من الساعة التاسعة صباح يوم السبت الموافق 24-2-2024 وحتى الساعة الخامسة مساء نفس اليوم لمدة 8 ساعات.

تدبير الاحتياجات من لمياه

وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بالأماكن المشار إليها تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع.
وأكدت الشركة، أنه سيتم الدفع بسيارات مياه صالحة للشرب توزع مجانا بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 أو على خدمة الواتس آب على رقم 01206665125.

وفي وقت سابق، أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، انقطاع المياه بمناطق: نصر الدين، مبنى محافظة الجيزة، المساحة، ناصر الثورة، مدكور، أبو حازم، شارع ابن بطوطة، وذلك لمدة 6 ساعات، بدءًا من الساعة الحادية عشرة مساء الأربعاء، وحتى الساعة الخامسة صباح يوم الخميس الموافق 22 فبراير.

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