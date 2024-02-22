القومي للمسرح يكرم اسم الفنان الراحل محمود عزمي بحضور نجوم الفن

يقيم المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان القدير إيهاب فهمي؛ تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، وإشراف رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي المخرج الكبير خالد جلال؛ احتفالية كبرى لتكريم اسم الفنان الراحل محمود عزمي، وذلك في السابعة مساء الأربعاء المقبل 28 فبراير 2024، بالمسرح القومي.



برنامج الحفل

يتضمن برنامج الحفل؛ عرض فيلم تسجيلي من إنتاج المركز القومي للمسرح، يستعرض السيرة الذاتية والفنية للفنان الراحل محمود عزمي، تعليق صوتي: الفنانة القديرة سميرة عبد العزيز، مادة علمية وسيناريو: د. عمرو دوارة، مونتاج: أيمن محفوظ، إخراج: أحمد عادل.



كما يغني الفنان أحمد محسن بمصاحبة التخت الشرقي للمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية؛ أغاني "إمتى الزمان"، "أي والله"، "على أد الشوق"، "موال أشكي لمين الهوى".



ويختتم الحفل بإهداء الدكتور هشام عزمي نجل الراحل محمود عزمي؛ درع تذكاري وشهادة تقدير لرحلة عطاء والده الفنية.