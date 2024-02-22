الخميس 22 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

القومي للمسرح يكرم اسم الفنان الراحل محمود عزمي بحضور نجوم الفن

الفنان محمود عزمي
الفنان محمود عزمي

يقيم المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان القدير إيهاب فهمي؛ تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، وإشراف رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي المخرج الكبير خالد جلال؛ احتفالية كبرى لتكريم اسم الفنان الراحل محمود عزمي، وذلك في السابعة مساء الأربعاء المقبل 28 فبراير 2024، بالمسرح القومي.
 

برنامج الحفل

يتضمن برنامج الحفل؛ عرض فيلم تسجيلي من إنتاج المركز القومي للمسرح، يستعرض السيرة الذاتية والفنية للفنان الراحل محمود عزمي، تعليق صوتي: الفنانة القديرة سميرة عبد العزيز، مادة علمية وسيناريو: د. عمرو دوارة، مونتاج: أيمن محفوظ، إخراج: أحمد عادل. 
 

كما يغني الفنان أحمد محسن بمصاحبة التخت الشرقي للمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية؛ أغاني "إمتى الزمان"، "أي والله"، "على أد الشوق"، "موال أشكي لمين الهوى".
 

 

ويختتم الحفل بإهداء الدكتور هشام عزمي نجل الراحل محمود عزمي؛ درع تذكاري وشهادة تقدير لرحلة عطاء والده الفنية.

مواد متعلقة

100 سنة أم كلثوم .. نجاح كبير لحفل المتحف المصري الكبير

"آخر مرة قابلتك" لـ هيثم شاكر تقترب من 50 ألف مشاهدة

محمود العسيلي يطرح "عيني شايفة فيكي"

مصطفى شعبان ينعى الدكتور هاني الناظر

المهن الموسيقية تنعي الدكتور هاني الناظر

جريمة وإثارة تحبس الأنفاس في برومو جريمة منتصف الليل

أبطال مسلسل بيت الرفاعي يواصلون تصوير مشاهدهم

إيرادات فيلم السيستم في آخر ليلة عرض
الجريدة الورقية