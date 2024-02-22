الخميس 22 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

بالصور.. الأهلي يبرئ كهربا من اتهامات التمرد

كهربا
كهربا

رفض مسؤولو الأهلي الاتهامات التي حاول البعض توجيهها للاعب محمود عبد المنعم (كهربا) مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء بالتمرد ورفض السفر إلى غانا لخوض مباراة ميدياما الغاني غداً الجمعة في الجولة الخامسة وقبل الأخيرة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وقال مصدر بالنادي الأهلي لـ"بوابة الوفد" إن كهربا غاب عن اللقاء لأسباب فنية بحتة وبقرار من السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق وليس لزفاف شقيقته أمس الأربعاء أي تأثير حول القرار.

وأشار إلى أن كولر صاحب القرار الوحيد في اختيار واستبعاد أي لاعب في أي مباراة ولو هناك أسباب تأديبية سيعلنها الجهاز الفني للجماهير.

وحرص بعض أعضاء مجلس إدارة الأهلي على حضور حفل زفاف شقيقة كهربا من بينهم طارق قنديل ومحمد سراج الدين.

مواد متعلقة

ميدياما يرفض تأجيل لقاء الأهلي ويطرح التذاكر

الأهلي يوضح آخر مستجدات إصابة محمد الشناوي
الجريدة الورقية