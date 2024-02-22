بالصور.. الأهلي يبرئ كهربا من اتهامات التمرد

رفض مسؤولو الأهلي الاتهامات التي حاول البعض توجيهها للاعب محمود عبد المنعم (كهربا) مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء بالتمرد ورفض السفر إلى غانا لخوض مباراة ميدياما الغاني غداً الجمعة في الجولة الخامسة وقبل الأخيرة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وقال مصدر بالنادي الأهلي لـ"بوابة الوفد" إن كهربا غاب عن اللقاء لأسباب فنية بحتة وبقرار من السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق وليس لزفاف شقيقته أمس الأربعاء أي تأثير حول القرار.

وأشار إلى أن كولر صاحب القرار الوحيد في اختيار واستبعاد أي لاعب في أي مباراة ولو هناك أسباب تأديبية سيعلنها الجهاز الفني للجماهير.

وحرص بعض أعضاء مجلس إدارة الأهلي على حضور حفل زفاف شقيقة كهربا من بينهم طارق قنديل ومحمد سراج الدين.