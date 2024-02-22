رئيس البنك الزراعى: الرئيس السيسى يدعم تمويل المشروعات القومية لتحقيق التنمية الشاملة

خلال لقائه برئيس جامعة الإسكندرية..

أكد علاء فاروق رئيس البنك الزراعي المصرى، أن البنك حريص على تعزيز أواصر العلاقات واستمرار أوجه التعاون مع كافة مؤسسات الدولة، بما يمكن البنك من ممارسة دوره التنموي في خدمة كافة القطاعات الإنتاجية، خاصة في القطاع الزراعي وتنمية الثروة الحيوانية لدعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة، مشيدًا بمستوى العلاقات مع كافة الجامعات والمراكز البحثية للاستفادة من الخبرات الأكاديمية لتلك الجهات في تحقيق التنمية الزراعية.

وأوضح رئيس البنك الزراعى، خلال لقائه مع الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس الجامعه؛ لبحث سبل التعاون بين الجانبين في مجالات التنمية الزراعية وتنمية الثروة الحيوانية واستصلاح الأراضي في المحافظات الحدودية والمناطق التنموية الجديدة، لافتا إلى أن البنك يقوم بتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بشأن دعم وتمويل المبادرات والمشروعات القومية لدعم الإنتاج الزراعي، والتى تستهدف تحقيق التنمية الشاملة وتعظيم الاستفادة من القطاع الزراعي وتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني.

وقال إن جامعة الإسكندرية تعد واحدة من أعرق الجامعات العلمية في العالم ومنارة علمية تزخر بخبرات أكاديمية كبيرة في مختلف المجالات، مشيرًا إلى أن اللقاءات المتتالية مع قيادات جامعة الإسكندرية، الهدف منها خلق فرص جديدة للتعاون بين البنك والجامعة لتحقيق أقصى استفادة من الشراكة التي تدمج بين الخبرات الأكاديمية للجامعة والفرص التمويلية التي يتيحها البنك وفتح آفاق جديدة للاستثمار وتحفيز الإنتاج في المناطق التنموية الجديدة، فضلاً عن مساهمة البنك في دعم وتمويل المبادرات والمشروعات القومية لدعم الإنتاج الزراعي.

وأكد أن البنك يسعى لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتحقيق التنمية الشاملة وتعظيم الاستفادة من القطاع الزراعي وتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني، مؤكداً أن البنك الزراعي المصري يستهدف أيضاً التعاون مع جامعة الإسكندرية في تعزيز الشمول المالي ونشر الثقافة المالية لجميع فئات الجامعة، وتحفيز ريادة الأعمال بين أوساط الطلاب، وتشجيعهم على إطلاق مشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة في مجالات الزراعة والتصنيع الزراعي والابتكار الرقمي والتكنولوجي، تفعيلاً لدوره في تنمية قدرات الشباب وإتاحة الفرص التمويلية لهم بما يسهم في توفير فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة في محيط مجتمعاتهم.

وخلال اللقاء، أكد «قنصوة» أن اللقاء يأتي بهدف تعزيز التعاون بين نتائج البحوث العلمية التي تنتجها جامعة الإسكندرية في مجالات التنمية الزراعية وتنمية الثروة الحيوانية واستصلاح الأراضي، والاستفادة القصوى من الفرص التمويلية التي يتيحها البنك وفتح آفاق جديدة للاستثمار وتحفيز الإنتاج في المناطق التنموية الجديدة، مشدداً على أهمية التكامل والتعاون بين الجامعة والبنك الزراعي المصري التي تساعد على توفير منتج محلي قادر على المنافسة في الأسواق العالمية.

وشدد على أن الجامعة حريصة أيضا على تعزيز ثقافة ريادة الأعمال وتطوير مهارات الطلاب في هذا المجال، حيث أنشأت عددا من مركز الابتكار وريادة الأعمال والمراكز الجامعية للتطوير المهنى بالتعاون مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وعدلت برامجها الدراسية وطورتها لتشمل مقررات خاصة بريادة الأعمال، وتعزيز الروح الريادية والابتكارية بين الطلاب، وذلك بهدف تنمية مهارات الطلاب في مجال ريادة الأعمال، وتمكينهم من تحويل أفكارهم ومشاريعهم إلى مشاريع حقيقية تسهم في تنمية الاقتصاد المحلي وخلق فرص عمل.