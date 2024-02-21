الأسهم السعودية تواصل المكاسب.. "تاسي" يقفز 7% في 15 جلسة

يواصل مؤشر سوق الأسهم السعودية الارتفاع للجلسة الـ15 على التوالي مسجلا ارتفاعا بنسبة أكثر 7%، وسط حالة من التفاؤل داخل السوق مع إعلان نتائج الشركات السنوية، وبقاء أسعار النفط فوق مستويات 80 دولارا للبرميل.

الأسهم السعودية



وأضاف مؤشر السوق الرئيسية في الأسهم السعودية "تاسي" في جلسة اليوم الأربعاء، نحو 27.8 نقطة أو 0.22% ليصل إلى 12634 نقطة.



وشهدت السوق تداولات بقيمة 8.6 مليار ريال في نهاية الجلسة عبر تداول 301 مليون سهم.

الأسهم السعودية

الأسهم السعودية



سجلت أسهم 90 شركة ارتفاعاً في قيمتها بجلسة اليوم، فيما تراجعت أسهم 130 شركة من إجمالي 233 شركة.

وتصدر قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعا (أميانتيت، الباحة، سلامة، عذيب للاتصالات، مجموعة الحكير) بنسب تراوحت بين 9.83% إلى 4.23%.

فيما تصدرت قائمة الأسهم الأكثر انخفاضا (جاكو، مهارة، بدجت السعودية، ساكو، صناعة الورق) بنسبة تراوحت بين 3.96% إلى 2.41%.

وتصدر سهم "أرامكو" قائمة الأكثر تداولا من حيث الكمية والقيمة بمقدار 19.59 مليون سهم بقيمة 625 مليون ريال.