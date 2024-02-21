عاجل
ضياء رشوان: كلمة مصر أمام العدل الدولية ركزت مذابح إسرائيل في المرحلة الحالية سخرية إيلون ماسك من التحقيقات مع نجل بايدن حركة فتح: مرافعة مصر أمام محكمة العدل "وقفة عز وعروبة" (فيديو) موعد انطلاق امتحانات أبنائنا في الخارج للفصل الدراسي الثاني 2024 في الصميم.. دفاع الحكومة الفلسطينية يُثمن مرافعة مصر أمام محكمة العدل (فيديو)
الأربعاء 21 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

الأسهم السعودية تواصل المكاسب.. "تاسي" يقفز 7% في 15 جلسة

الأسهم السعودية
الأسهم السعودية

يواصل مؤشر سوق الأسهم السعودية الارتفاع للجلسة الـ15 على التوالي مسجلا ارتفاعا بنسبة أكثر 7%، وسط حالة من التفاؤل داخل السوق مع إعلان نتائج الشركات السنوية، وبقاء أسعار النفط فوق مستويات 80 دولارا للبرميل.

 

الأسهم السعودية 


وأضاف مؤشر السوق الرئيسية في الأسهم السعودية "تاسي" في جلسة اليوم الأربعاء، نحو 27.8 نقطة أو 0.22% ليصل إلى 12634 نقطة.


وشهدت السوق تداولات بقيمة 8.6 مليار ريال في نهاية الجلسة عبر تداول 301 مليون سهم.

 

txt

الأسهم الأوروبية تتراجع تحت وطأة نتائج أعمال محبطة

txt

الأسهم السعودية تحقق مكاسب متتالية للجلسة 12

 

الأسهم السعودية 

 

الأسهم السعودية 


سجلت أسهم 90 شركة ارتفاعاً في قيمتها بجلسة اليوم، فيما تراجعت أسهم 130 شركة من إجمالي 233 شركة.

 

وتصدر قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعا (أميانتيت، الباحة، سلامة، عذيب للاتصالات، مجموعة الحكير) بنسب تراوحت بين 9.83% إلى 4.23%.

 

فيما تصدرت قائمة الأسهم الأكثر انخفاضا (جاكو، مهارة، بدجت السعودية، ساكو، صناعة الورق) بنسبة تراوحت بين 3.96% إلى 2.41%.

 

وتصدر سهم "أرامكو" قائمة الأكثر تداولا من حيث الكمية والقيمة بمقدار 19.59 مليون سهم بقيمة 625 مليون ريال.

 

مواد متعلقة

الأسهم الأوروبية تتراجع تحت وطأة نتائج أعمال محبطة

انخفاض مؤشر الأسهم فى مسقط بنسبة 1.04 %

مؤشر الأسهم البحرينية يغلق على تباين

الأسهم الأمريكية تهبط مع تضاؤل الآمال في خفض مبكر لأسعار الفائدة

الأسهم اليابانية: "نيكاي" ينهي موجة صعود لالتقاط الأنفاس

الأسهم اليابانية تتراجع في جلسة التعاملات الصباحية
الجريدة الورقية