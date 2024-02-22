تدريبات رياضية لـ" قادرون بإختلاف" بالاسكندرية

نفذت مديريه الشباب والرياضة بالاسكندريه برئاسة الدكتوره صفاءالشريف وكيل وزارة الشباب والرياضه بالاسكندريه ممثله في "مكتب قادرون باختلاف تدريبات رياضيه ومشغولات فنيه بمركز تنميه الفنون والابداع بمركز شباب السيوف .

وذلك في إطار اهتمام الدولة بشريحة ذوي القدرات والهمم، وفي ضوء الرعاية والاهتمام الكبير على جميع المستويات لتلك الشريحة، لتنميةمهارات ذوي القدرات وصقلهم، علاوة علي تفعيل شارات الهواية والخدمات العامة ورفع المستوي البدني لديهم، بالإضافة إلي تنشئة جيلجديد يهتم بالرياضة والأنشطة الكشفية.

يأتي ذلك في ضوء توجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء محمد الشريف محافظ الاسكندريه بالاهتمام بأصحاب القادرون باختلاف وتوفير كافه الامكانيات لهم ودمجهم في المجتمع.