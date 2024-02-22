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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

"عيد الحب" على طريقة مواهب الجيتار والعود والغناء بدمنهور

عيد الحب على طريقة
"عيد الحب" على طريقة مواهب الجيتار والعود والغناء بدمنهور

تقيم دار الأوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد، حفلا للدارسين بمركز تنمية المواهب بأوبرا دمنهور تحت إشراف الدكتورة هدى حسني، وذلك في السابعة مساء الجمعة 23 فبراير على مسرح أوبرا دمنهور، ضمن خطط الثقافة المصرية الهادفة إلى رعاية وتبنى الواعدين في مختلف مجالات الإبداع.

يأتي الحفل بمناسبة عيد الحب ويتضمن عدد من الفقرات لفصل الجيتار تدريب الدكتورة ليليان ميخائيل ، فصل العود تدريب الدكتورة بسمة صالح ، فصل الغناء العربي تدريب وقيادة الدكتور محمد حسني الى جانب معرضا تشكيليا لفصل الرسم تدريب الدكتورة مريم منير.

يذكر أن مركز تنمية المواهب تأسس بهدف الارتقاء بالذوق الفني وتبني الموهوبين في مختلف مجالات الإبداع ويضم أقساما متعددة، كما يقيم حفلات دورية لطلابه تشجيعُا لهم وتقديرًا لجهدهم خلال فترة الدراسة.

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