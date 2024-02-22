أسعار الحديد اليوم الخميس عند التاجر وفي الأسواق المصرية

سعر حديد التسليح.. شهدت أسعار الحديد خلال تعاملات اليوم الخميس، استقراراً، حسب ما أعلنت بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، وسجل سعر طن الحديد الاستثماري نحو 53 ألفًا و757 جنيهًا تسليم أرض المصنع.

وفي هذا السياق تستعرض “بوابة الوفد الإلكترونية” اسعار الحديد اليوم الخميسي، وجاءت الاسعار على النحو الآتي:

الحديد

سعر حدید عز

سجل سعر حديد عز نحو 55 ألفًا و371 جنيهًا تسليم أرض المصنع، يضاف إليها تكلفة النقل وهامش الربح قبل بيعها للمستهلك بقيمة 56 ألفًا و750 جنيهًا.

سعر حدید المصريین اليوم

- سعر حديد المصريين اليوم، نحو 53 ألف جنيه تسليم أرض المصنع، بينما يصل للمستهلك إلى 54 ألفًا.

- سعر طن حدید مصر ستیل اليوم، 52 ألفًا و750 جنيهًا للطن ويباع للمستهلك 53 ألفًا و600 جنيه.

- سعر طن حديد العتال، 54 ألفًا و500 جنيه ويباع للمستهلك 55 ألفًا.

- سعر حديد المعادي، 51 ألفًا و500 جنيه و52 ألفًا.

- سجل حديد الكومي، 52 ألفًا و500 جنيه ويباع للمستهلك 53 ألفًا و200 جنيه.

- حديد المراكبي، سجل 51 ألفًا و920 جنيهًا ويباع للمستهلك 52 ألفًا و900 جنيه.

- بلغ سعر حديد عطية، 51 ألفًا و250 جنيهًا.

- سعر حديد العشري، سجل 51 ألفًا و500 جنيه.

أسعار الحديد العالمية

سجل متوسط سعر حديد التسليح عالميًا، 550 دولارًا للطن الواحد، أما متوسط سعر البليت، وصل إلى 525 دولارًا للطن.

