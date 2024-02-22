الشيماء الثانوية بنات الأولى على مستوى سوهاج بمسابقة أوائل الطلاب

انتزعت مدرسة الشيماء الثانوية بنات بسوهاج الفوز بالمركز الأول على مستوى المحافظة بمسابقة أوائل الطلاب وحجزت بطاقة تمثيل المحافظة في التصفيات النهائية على مستوى الجمهورية في المسابقة بعد منافسة قوية مع مدرستي طهطا الثانوية بنات والشهيد عبد الله بكير الثانوية بنات بالبلينا.

جاء ذلك فى إطار التصفيات النهائية لمسابقة أوائل الطلاب للمرحلة الثانوية على مستوى المحافظة تحت رعايه ومتابعة الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج وسليمان بخيت وكيل المديرية وعطا الميموني مدير عام التعليم العام بديوان المديرية وماهر عبد الخالق مدير الشئون التنفيذية بالمديرية وإشراف أسامة النمر مدير إدارة التعليم الثانوي العام بديوان المديرية ونيفين فاروق مسئول الاتحادات الطلابية بالمديرية.

وفي سياق متصل واصلت إدارة التعليم الإبتدائي بالمديرية بقيادة فاضل النحاس مدير الإدارة، تنفيذ فعاليات مبادرة قوافل الدعم للمدارس الإبتدائية بالمحافظة، لتقديم الدعم الفني لمعلمي اللغة العربية، لتحسين مهارات اللغة العربية (القراءة والكتابة) لتلاميذ المرحلة الإبتدائية بجميع مدارس المحافظة خلال الفصل الدراسي الثاني، والتي يتم تنفيذها تحت رعاية الدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم، وسليمان بخيت، وكيل المديرية، وإشراف عطا الميموني، مدير عام التعليم العام.

حيث وصلت قوافل الدعم اليوم لإدارة دار السلام التعليمية وكان في استقبالها راضي الشريف مدير إدارة دار السلام الذي تابع فعاليات القوافل في مدارس: أحمد رضوان للتعليم الأساسي، دار السلام الابتدائية، مزاته بنين.

من جانبه أكد فاضل النحاس أن المبادرة يتم تنفيذها في جميع الإدارات التعليمية وفق جدول محدد يستهدف تقديم الدعم لجميع معلمي وموجهي المرحلة الإبتدائية، بمشاركة توجيه عام اللغة العربية بالمديرية، وتوجيه اللغة العربية بالإدارات التعليمية، كما أكد أن القافلة ضمت 60 موجهًا من موجهي اللغة العربية وموجهي الصفوف الأولى من إدارتي جرجا البلينا .