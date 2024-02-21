بوتين يتفقد مصنع "إس بي غوربونوف" للطيران في مدينة قازان الروسية

تفقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، مصنع "إس بي غوربونوف" للطيران خلال زيارة أجراها إلى مدينة قازان الروسية.

وحسب سبوتنيك، اطلع الرئيس الروسي أثناء زيارته على إحدى ورش التصنيع الجديدة وتفقد أربع حاملات صواريخ استراتيجية حديثة من طراز "تو- 160إم" القادرة على حمل صواريخ نووية، وتعد عنصرًا أساسيًا من الثالوث النووي لروسيا الاتحادية.

وصعد بوتين إلى قمرة قيادة إحدى الطائرات للاطلاع عليها حيث أمضى نحو 10 دقائق، وبعد معرفته بعدم إطلاق اسم على الطائرة، اقترح أن يكون "مينتيمير شايمييف" نسبة لرئيس جمهورية تتارستان الأول وتكريما له، لافتا إلى أنه "رجل قدم الكثير للبلاد ولروسيا بأكملها".

واطلع الرئيس بوتين أيضًا على عرض تقديمي حول عمل المصنع وخطط الإنتاج واستقطاب الكوادر بمن فيهم الشباب.

ورافق الرئيس الروسي خلال زيارته، وزير الدفاع سيرغي شويغو، ونائب رئيس الوزراء (وزير الصناعة والتجارة دينيس مانتوروف)، والرئيس التنفيذي لشركة "روستيخ" الحكومية الروسية سيرغي تشيميزوف، والمدير العام لشركة الطائرات الروسية الموحّدة (الشركة ضمن مجموعة روستيخ) يوري سليوسار، ورئيس جمهورية تتارستان رستم مينيخانوف.

صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم أمس الثلاثاء، أن روسيا تشهد تغيرات نوعية في مجال الأمن والسيادة الاقتصادية وباتت واثقة من نفسها، وذلك خلال الجلسة العامة لمنتدى "أفكار قوية لعصر جديد".

وأضاف بوتين خلال المؤتمر، أنه: "دائمًا هناك حاجة إلى أفكار قوية، لأن هناك دائمًا توجد تحديات مرتبطة بالتنمية. وعلى وجه التحديد كوننا نمر بوقت خاص، فنحن نحتاج إلى أفكار قوية لعصر جديد".

ووفقا له، فإن "هذا الوقت الجديد هو أن روسيا تصل إلى مستوى مختلف تماما من المهام التي تواجهها، من أجل تحقيقها والارتقاء بالبلاد إلى مستوى جديد من التنمية، يتوجب علينا خلق أفكار قوية وحديثة".

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الجمعة 16 فبراير/ شباط الجاري، أن الصناعة الروسية تتطور بثقة، رغم الضغوط الخارجية.