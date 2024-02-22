بتخفيضات تصل إلي 30 % محافظ البحر الأحمر يفتتح معرض "أهلا رمضان"

أفتتح اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، ظهر اليوم، معرض السلع الغذائية "أهلا رمضان" أمام جدارية أتوبيس الوجة القبلي بطريق النصر بمدينة الغردقة، والذي تنظمه الغرفة التجارية بالبحر الاحمر بالتعاون مع المحافظة ومديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحر الأحمر لتوفير كافة السلع الغذائية التي يحتاجها المواطنون طوال شهر رمضان الكريم، بأسعار مخفضة، لخدمة المواطنين والتخفيف عن كاهلهم.

ومن جانبه أكد المحافظ علي ضرورة المراقبة المستمرة للأسعار وتاريخ صلاحية المنتجات ، والتأكد من توفير كافة السلع الأساسية خلال الشهر الكريم، مشيرًا الي أن الدولة تسعى دائماً للرفع من كاهل المواطن بطرح منتجات بأسعار مخفضة من خلال تلك المعارض، مناشدًا المواطنين بشراء إحتياجاتهم فقط وعدم تخزين السلع.

كما أفاد محافظ البحر الأحمر أن المعرض يضم 17 محلًا لبيع كافة أنواع السلع الغذائية عالية الجودة وبأسعار تنافسية مخفضة عن الأسواق، بتخفيضات تتفاوت من 25 الي 30 %، منها السلع الأساسية كالأرز والزيت والسكر والمكرونة والمجمدات والدواجن واللحوم، وكل مستلزمات الأسرة خلال الشهر الكريم.

وأشار حنفي ان معرض " اهلا رمضان " يأتي في إطار المتابعة المستمرة للتأكد من توافر المواد الغذائية والسلع بأسعار مخفضة للمواطنين وتوافر مخزون السلع الإستراتيجي إستعدادًا لشهر رمضان الكريم ، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتوفير كافة السلع الغذائية واللحوم، مضيفًا انه سيتم إفتتاح عدة معارض بمختلف مدن المحافظة.

هذا وقد شهد المعرض إقبالا كبيرا من المواطنين لشراء مستلزمات رمضان من داخل المعرض ، مشيدين بدور المحافظة بتوفير كافة السلع بأسعار مخفضة مما يساهم في القضاء علي جشع التجار في بعض المحال التجارية .

رافق المحافظ خلال الافتتاح اللواء تامر سمير رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ ، و كمال سليمان السكرتير العام المساعد ، و خالد رضا رئيس الغرفة التجارية بالبحر الاحمر والمهندس شاذلي عايش مدير مديرية التموين بالمحافظة و نشأت جودة سكرتير مجلس مدينة الغردقة، واللواء أحمد مهدي رئيس حي شمال الغردقة ، واللواء محمد صلاح رئيس حي جنوب الغردقة ، وأنطونيوس صلاح امين صندوق الغرفة التجارية ، والعديد من القيادات التنفيذية بالمحافظة الساحلية .