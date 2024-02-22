رسميًا.. حبس لاعب برشلونة 4 سنوات ونصف السنة

حكمت المحكمة العليا في كتالونيا، صباح اليوم الخميس، قرار بحبس البرازيلي داني ألفيس، لاعب برشلونة الأسبق، لمدة أربع سنوات ونصف.

وأدانت المحكمة ألفيس بتهمة الاعتداء الجنسي على امرأة في ملهى ليلي بمدينة برشلونة عام 2022، وهو ما تسبب في حبسه بعد دراسة كل حيثيات الموقف.

كانت شرطة مدينة برشلونة اعتقلت اللاعب البرازيلي في أعقاب قرار القاضي بحبسه، وجرى تحويله مباشرةً إلى سجن «بريانس 1» في سانت إستيف سيسروفيرس، الذي يتواجد فيه منذ شهر يناير الماضي.

داني ألفيس

وأنكر لاعب برشلونة الأسبق، بعد القبض عليه، كل الاتهامات التي وجهت له، قبل أن يعود ويغير أقواله بأن السيدة الإسبانية تعمدت ملامسته، وفي المرة الثالثة، اعترف داني بإقامة علاقة «جنسية» بينهما.

واحتجزت الشرطة الإسبانية ألفيش منذ يوم 20 يناير الماضي إثر اتهامه بالاعتداء الجنسي واغتصاب فتاة في نادٍ ليلي بمدينة برشلونة الإسبانية يوم 30 ديسمبر من العام الماضي، بينما رفض القاضي طلب الإفراج المؤقت عنه بعد عدة رواية متناقضة أدلى بها اللاعب أمام المحكمة بخصوص القضية.