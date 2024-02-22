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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

اندلاع حريق بمخزن للزيوت والمواد البترولية بالإسماعيلية

 شب حريق بمخزن للزيوت والمواد البترولية بفايد بمحافظة الإسماعيلية ظهر اليوم الخميس ، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على النيران.دون وقوع خسائر بشرية.

تلقت الحماية المدنية في الإسماعيلية  إخطارًا بنشوب حريق بمخزن زيوت ومواد بترولية، حيث تم الدفع بـ 5 سيارات إطفاء إلى موقع الحريق، وتمت السيطرة على النيران.

وجرت عملية التبريد بمعرفة قوات الحماية المدنية، كما تم إجراء حصر للخسائر بمعرفة الجهة المسؤولة عن المخزن، وتبين بشكل مبدئى  احتراق كميات من الأخشاب الموجودة بالمخزن ، بالإضافة إلي امتدادها الي الدور الرابع بالمنزل المجاور.

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