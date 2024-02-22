"كليات القمة في خطر".. هل أتاكم حديث السقوط الحُر لـ "دكاترة المستقبل"

نُطالع كل عامٍ ضجيجُ انتشار الغش في الكثير من لجان الثانوية العامة، ورغم اتخاذ كافة التدابير اللازمة لكبح جماح تلك الأفعال المشينة التي تفرز نماذج غير مؤهلة لكليات القمة، والتي يجب أن يلتحق بها صفوة الطلاب وأصحاب القدرات العالية.. نستفيق كل عام على جرائم ترتكب في حق كليات القمة بلا استثناء.. والطب نموذج لمريض يعاني، فهل من طبيب يداوي جراح الواقع حتى لا نستفيق على كوارث المستقبل.

كليات القمة

وعطفًا على نتائج الطلاب داخل كليات "الطب" ندق ناقوس الخطر قبل أن يشرد ضوء الأمل داخل من يستحقون أن يرتدوا البالطو الأبيض ولقب "دكتور" يجب أن يكون هناك آذان صاغية لـ صيحات من يستحق الالتحاق بكليات القمة، وعدم التحاق "الغشاشين" بتلك الكليات، حتى لا نستفيق كل عام على سقوط مدوٍ للغشاشين.

لجان امتحان ثانوية عامة

لجان ولاد الأكابر

فهل نكتب الفصل الأخير في مسلسل لجان ولاد الأكابر؟.. هل نتحرك لوقف حصول الطلاب محدودي القدرة على مجاميع مرتفعة، وهو ما بدوره يصبح أداة لتكرار الرسوب بكليات الطب، وآخيرًا نجني المحصلة صفر، والواقع "لم ينجح أحد".

رسوب 75 ٪ من طلاب أولى طب سوهاج

وخلال الأيام القليلة الماضية، شاهدنا حلقة جديدة من رسوب الطلاب في كليات الطب، ومن بين تلك الوقائع رسوب 75 % من طلاب الدفعة الأولى في امتحانات طب سوهاج.. وهو ما أثار حالة من الجدل بين المواطنين وعاد الحديث عن “لجان ولاد الأكابر” للسطح مجددًا، خاصة عقب إعلان كلية الطب بجامعة سوهاج، نتيجة الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الحالي لطلاب الصف الأول الجامعي، وبلغت نسبة النجاح في الكلية 25%، لتكون نسبة الرسوب 75%.

كلية طب سوهاج

رئيس جامعة سوهاج يتحدث عن رسوب الطلاب

الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، عقب خروج تلك النتيجة أكد في تصريحات متلفزة أن رسوب 75% من طلاب الفرقة الأولى بكلية الطب ليس النتيجة النهائية وهناك دور ثانٍ للامتحانات وبالتالي هناك فرصة للتحسين.

رئيس جامعة سوهاج: الطلاب الراسبون 600 من أصل 900 طالب

وتابع بلغ عدد الطلاب الراسبين 600 من أصل 900 طالب، لافتًا إلى أنه الامتحانات كانت إلكترونيًا دون تدخل بشري، وهو ما أسفر عن النتيجة الضعيفة، مؤكدًا أن إدارة الجامعة حرصت على تطبيق نظام الامتحان الإلكتروني لضمان المصداقية والنزاهة.

الدكتور حسان النعمانى رئيس جامعة سوهاج

سقوط مدوٍ لطلبة كليات الطب

وفي الحقيقة أن ما حدث في طب سوهاج لم يكن أول سقوط مدوٍ لطلبة كليات الطب، بل أن العام الماضي شهدت كلية الطب جامعة أسيوط حالة مشابهة، حيث أوضح الدكتور علاء عطية، عميد كلية الطب جامعة أسيوط، في تصريحات صحفية، أنه لأول مرة تشهد الكلية رسوب أكثر من 60% من الطلاب، حيث رسب 720 طالبًا من إجمالى 1207 مقيدين بالفرقة الأولى لـ 2022-2023.

جامعة جنوب الوادي: رسوب 72% من طلاب الطب

أيضًا العام المنصرم، رسب 72% من طلاب الطب و80% من طلبة طب الأسنان بالفرقة الأولى في جامعة جنوب الوادي، وقد كشف الدكتور علي عبدالرحمن غويل، عميد كلية الطب في جامعة جنوب الوادي، أن 368 طالبًا رسبوا في دفعتهم الأولى بالكلية، بنسبة رسوب تبلغ 72% من إجمالي عدد طلاب الدفعة.

كلية طب جامعة جنوب الوادي

مجدى حمزة يعلق على رسوب طلاب كليات القمة

وأرجع الدكتور مجدى حمزة الخبير التربوي، ما يحدث من رسوب للطلاب بنسبة عالية في كليات الطب، إلى امتحانات الثانوية العامة، مشيرًا إلى أن من يلتحق بكليات الطب يعد من أفضل النماذج، مؤكدًا أن ما حدث يكشف المستوى المتواضع لهؤلاء الطلاب، ويفتح الباب أمام إجراء تحقيق للبحث في كيفية حصول تلك الفئة على مجاميع مرتفعة أدت إلى التحاقهم بكليات القمة، وبالتالي حدوث تلك الكارثة.

الدكتور مجدى حمزة

خبير تربوي: مجاميع الثانوية العامة لم تكشف المستوى الحقيقي للطلاب

وكشف حمزة في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد" أن مجاميع الثانوية العامة تكشف المستوى الحقيقي للطلاب، قائلًا: "شكرًا لكليات الطب كشفت ماحدث من غش داخل لجان" ما يسمى بولاد الأكابر مطالبًا بمحاسبة لكل اللجان التي خرجت منها الطلاب، فضلًا عن تحرك النواب في سوهاج للقيام بدورهم الرقابي.

نتيجة الثانوية العامة لتلك الطلاب خادعة للجميع

واختتم الخبير التربوي حديثه قائلًا: "هل نعتمد على هؤلاء في الذهاب إليهم عن مرض أحد أفراد الأسرة، خاصة أن الأيام كشفت أن نتيجة الثانوية العامة لتلك الطلاب خادعة للجميع، ونحن أمام كارثة تعليمية، لاسيما أن الطلاب لو نجحوا بعد كدا هيتسببوا في كوارث صحية ما يؤدي إلى وفاة أحد المرضى".