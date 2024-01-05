طلاب طب بشري سوهاج في زيارة لدار الأيتام بالكوثر

أكد الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج على اهتمام الجامعة بتفعيل دورها المجتمعي التفاعلي بينها وبين المجتمع الخارجي بمختلف مؤسساته، وتشجيع أبنائها الطلاب على تقديم المساعدة والإحساس بالمسئولية تجاه مجتمعهم، من خلال تنظيم العديد من الأنشطة الطلابية التي تهدف لذلك.

وفي هذا الصدد قال الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب البشري أن الكلية قد نظمت زيارة لمؤسسة البنين للأيتام بمدينة الكوثر، شارك بها طلاب الكلية من الفرق الدراسية المختلفة، وذلك في لمسة إنسانية تمنح الأمل وتعزز روح الأخوة والمحبة وأدخلت البهجة والسرور داخل قلوب الأطفال الأيتام.

وأضاف الدكتور محمد نصر الدين ثابت وكيل كلية الطب لشئون التعليم والطلاب أنه شارك في تلك الزيارة ٢٠ طالبا وطالبة من طلاب الكلية قاموا بتنظيم أنشطة ممتعة لهؤلاء الأطفال مثل الألعاب والمسابقات والتلوين والرسم، وتقديم الألعاب والهدايا، بهدف إضافة لحظات من البهجة والتسلية ومشاركة يومهم بفرحة وابتسامة.

وقالت إيمان الفولي مدير إدارة رعاية الشباب بالكلية أنه تم تنظيم تلك الزيارة بالتعاون مع اتحاد طلاب الكلية، حيث تأتي تلك الزيارة ضمن خطة أنشطة رعاية الشباب بالكلية التي تحرص الكلية على تنظيمها كل عام.