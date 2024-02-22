مباحثات كويتية صينية بشأن التحديات الأقليمية والدولية

بحث وزير الخارجية الكويتي عبدالله اليحيا مع مدير عام إدارة غرب آسيا وشمال أفريقيا في وزارة الخارجية الصينية وانغ دي آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وتبادل وجهات النظر تجاه تطورات الأوضاع في المنطقة ومن ضمنها المستجدات في قطاع غزة والجهود المبذولة بشأنها.

وقالت الخارجية الكويتية - في بيان لها اليوم، الخميس، إن اللقاء الذي عقد في مقر وزارة الخارجية الكويتية جاء بمناسبة زيارة المسئول الصيني والوفد المرافق له للكويت - تناول عمق علاقات الصداقة التاريخية التي تربط الكويت والصين وبحث أطر مجالات التعاون الثنائي المتعددة في إطار مسيرة الشراكة الاستراتيجية القائمة بين البلدين الصديقين على الصعد كافة والتنسيق المتبادل بما يحقق المصالح المشتركة في المحافل الدولية المختلفة.

كما تم استعراض مستجدات الجهود الرامية إلى إنهاء ترسيم الحدود البحرية بين دولة الكويت وجمهورية العراق لما بعد العلامة 162 وعدد من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.