الأربعاء 21 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

غدا.. الكويت تقدم مرافعتها أمام محكمة العدل الدولية بشأن ممارسات الاحتلال الإسرائيلي

محكمة العدل الدولية
محكمة العدل الدولية

قالت وزارة الخارجية الكويتية إنها تعتزم تقديم مرافعة دولة الكويت الشفهية أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي لإصدار رأيها الاستشاري حول العواقب القانونية الناشئة عن انتهاكات القوة القائمة على الاحتلال للأراضي الفلسطينية المحتلة.
 

txt

جنوب أفريقيا تطالب محكمة العدل الدولية باعتبار الاحتلال الإسرائيلي غير قانوني


وذكرت الخارجية الكويتية في بيان لها اليوم الأربعاء أن هذا يأتي بموجب طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة من المحكمة بناء على القرار رقم 247/77 الصادر بتاريخ 30 ديسمبر 2022 بشأن "الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية".

وأضافت أن سفير دولة الكويت في لاهاي علي الظفيري ومندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك السفير طارق البناي ومساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية الوزير المفوض تهاني الناصر سيقومون بتقديم المرافعة المشار إليها أعلاه غدا الخميس أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي. 

وكانت دولة الكويت قد قدمت مرافعة خطية أمام محكمة العدل الدولية بتاريخ 25 يوليو 2023 في هذا الإطار لثقتها بالاهتمام الذي ستوليه محكمة العدل الدولية لمرافعة دولة الكويت وغيرها من مرافعات الدول الشقيقة والصديقة بالإضافة إلى مرافعات المنظمات الدولية بذات الشأن تثبيتا لحقوق ومطالبات الشعب الفلسطيني في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وبشكل فوري.

وأكدت الخارجية الكويتية أن هذا التحرك الكويتي يأتي تجسيدا لموقف دولة الكويت المبدئي والثابت تجاه دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقا للقرارات الأممية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.

مواد متعلقة

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل طواقم مستشفى ناصر ويحوله إلى ثكنة عسكرية

جنوب أفريقيا تطالب محكمة العدل الدولية باعتبار الاحتلال الإسرائيلي غير قانوني

ممثل جنوب إفريقيا: الاحتلال الإسرائيلي يطبق نظام الفصل العنصري بحق الشعب الفلسطيني

وزير الأوقاف الفلسطيني: الاحتلال الإسرائيلي يسعى للاستيلاء على المسجد الأقصى

اليوم.. نميرة نجم محامي فلسطين ضد الاحتلال الإسرائيلي أمام العدل الدولية

اعتقالات واقتحامات وتخريب للممتلكات.. جرائم ليلية لقوات الاحتلال الإسرائيلي
الجريدة الورقية