تحرير 134 محضرًا تموينيًا في حملات بالمنيا

شنت مديرية التموين بمحافظة المنيا ، برئاسة عبد الباسط عبد النعيم وكيل الوزارة، حملات تموينية وتفتيشية مكبرة، لمفتشي التموين والرقابة التموينية، ومباحث التموين، على الأسواق والمحال التجارية.

وأعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أن مديرية التموين تمكنت من ضبط 134 مخالفة تموينية متنوعة، خلال حملات تفتيشية ورقابية على المخابز البلدية، والأسواق ومحطات توزيع الطاقة والمواد البترولية، وذلك لإحكام الرقابة على المعروضات من السلع والمواد الغذائية، والتأكد من جودتها، إلى جانب رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشدد المحافظ، على ضرورة تكثيف الحملات لرصد المخالفات، والتأكد من مدى الإلتزام بالقرارات التموينية، وإنتاج خبز مطابق للمواصفات، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، والتأكد من صلاحية السلع واللحوم المعروضة بالأسواق، مع المتابعة المستمرة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأوضح تقرير مديرية التموين بالمنيا، أن الحملات التموينية والتفتيشية، أسفرت عن ضبط 100‪ مخالفة في مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية، تنوعت بين (نقص وزن - إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات - توقف عن الإنتاج - تصريف وتجميع - اختراق ماكينة مخبز - عدم وجود سجلات) ، و 34 مخالفة في مجال متابعة الأسواق منها ، (عدم الإعلان عن الأسعار- بيع منتجات مجهولة المصدر - بيع منتجات منتهية الصلاحية - ذبح خارج المجازر - عدم وجود شهادات صحية) وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين