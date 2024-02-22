10 معلومات عن معبد أبو سمبل بأسوان

ظاهرة فلكية نادرة شهدتها محافظة أسوان صباح اليوم الخميس وتحديدًا معبد أسمبل، وهي تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني في تمام الساعة الـ 6:21 صباحًا، وسط حضور ما يقرب من 4100 سائح أجنبي ومصري من لمشاهدة هذه الظاهرة الفلكية التي تؤكد عظمة المصريين القدماء في مجال الفلك والهندسة.

تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني

وتتعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني مرتين في العام يومي 22 فبراير و 22 أكتوبر، حيث يُقال بأن هذه الظاهرة تتويج للملك رمسيس الثاني للحكم وهي مناسبة ثقافية يأتي إليها السياح من جميع أنحاء العالم.

وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أهم المعلومات عن معبد أبوسمبل:

يعد معبد أبو سمبل من أشهر معابد مصر منذ عصر الدولة الحديثة.

تعود أصل تسمية معبد أبوسمبل بهذا الاسم نسبة إلى الرحالة السويسري "يوهان لودفيج بوركهارت" المعروف باسم "إبراهيم بوركهارت"، الذي اكتشف الموقع عام ١٨١٣م حين اصطحبه إليه طفل اسمه "أبو سمبل.

يتميز المعبد بتصميم معماري فريد، حيث تم نحت واجهته في الصخر، وزينت بأربعة تماثيل ضخمة للملك رمسيس الثاني.

يصل طول التمثال الواحد منها حوالي ٢٠م، وتمثالين لزوجته نفرتاري.

يلي الواجهة ممر يؤدي إلى داخل المعبد الذي نُحت في الصخر بعمق ٤٨م، وزينت جدرانه بنقوش تسجل انتصارات الملك وفتوحاته، ومنها معركة قادش، التي انتصر فيها على الحيثيين، بالإضافة إلى النقوش الدينية.

يتكون معبد أبو سمبل من معبدين نحتا في الصخر ويسميان في العادة "معبد أبو سمبل الكبير" و"معبد أبو سمبل الصغير".

كما تم نحت معبد أبوسمبل بهضبة مرتفعة من الحجر الرملي على بعد ٤ كم جنوب من موقعهما الحالي الذي نقلا إليه في حملة إنقاذ آثار النوبة بعد إنشاء السد العالي عام ١٩٦٠م.

تم تقسيم الموقع كله إلى كتل كبيرة تصل إلى 30 طنًا وفي المتوسط 20 طنًا، وتم تفكيكها وأعيد تركيبها في الموقع الجديد على ارتفاع 65م و200م أعلى من مستوى النهر.

كما يعد هذا العمل واحدًا من أعظم الأعمال في الهندسة الأثرية.

وقد تكلفت هذه العملية 40 مليون دولار من عام 1964 إلى عام 1968م