مهندس أحمد السيد: نسعي لإضافة أفضل استثمار لأصول النقابة وحديثو التخرج أولوية

قبل انتخابات المهندسين غدا

أكد المهندس أحمد السيد عضو المجلس الأعلى لنقابة المهندسين وأمين الصندوق المساعد الأسبق، والمرشح الحالي على مقعد الشعبة الكهربائية فوق السن بنقابة المهندسين أن ما يسعى إليه من خلال ترشحه على قوائم القائمة الموحدة هو السعي بجد لتنمية وتطوير موارد النقابة.



وقام السيد بتقديم كشف حساب عن مشاركاته النقابية في الخدمة العامة أمام مهندسي مصر وذلك عن الفترة السابقة ، معلناً ترشحه لدورة إنتخابية جديدة لعام 2024 علي القائمة الموحدة .

وأبدي أحمد السيد فخره واعتزازه بثقة مهندسي مصر بشرف إنتخابه لعضوية المجلس الأعلى للنقابة خلال الفترة السابقة .

وأشار أن النقابة عانت ولعدة سنوات متتالية من عجز كبير في ميزانية نقابة المهندسين والتي كان آخرها ميزانية النقابة للعام المالي 2017 والتي وصل بها العجز إلي ناقص 221 مليون جنيه ، مضيفاً أنه ومنذ إنتخابه بعضوية هيئة مكتب النقابة العامة أميناً للصندوق المساعد خلال عام 2018 فإنه وكافة أعضاء هيئة مكتب النقابة حينها لم يدخروا جهداً وذلك لتنمية وتطوير موارد النقابة بهدف ترقية الخدمات الطبية و الإجتماعية و زيادة معاشات المهندسين وهو ماتم تأكيده بالأرقام حيث أفاد أنه وخلال العام المالي 2018 قد تحقق فائض في ميزانية النقابة يقدر ب 168 مليون جنيهاً ، كما جاء فائض الميزانية للعام المالي 2019 لحوالي 390 مليوناً جنيها ، ثم تطور فائض الميزانية في العام المالي 2020 إلى 620 مليوناً كما أكد أن فائض ميزانية العام المالي 2021 جاء بأكثر من مليار وسبعون مليوناً، مشيرا إلى أهمية توجيه الشكر للسادة أمانة الصندوق السابقة م مؤمن شفيق وأمانة الصندوق الحالية للنقابة م محمد ناصر وذلك نظرا للمجهودات الكبيرة المبذولة للحفاظ علي الإستقرار المالي للنقابة ، كما استكمل السيد حديثه عن رئاسة اللجان النوعية التي شغلها بالنقابة خلال الفترة السابقة ، رئيساً للجنة الشكاوي والتحقيقات ، رئيسا للجنة شئون المهندسين ، مقرراً للجنة شئون العاملين ، مقرراً للجنة العليا للإنتخابات لعام 2022 وكذلك عضوية اللجنة العليا للجمعية العمومية غير العادية لعام 2023 ، ممثلاً للنقابة بالمجلس الأعلى لإتحاد المهندسين العرب حتي عام 2022 ، واختتم السيد حديثه بعرضه تجديد ترشحه للإنتخابات أمام السادة أعضاء الجمعية العمومية لنقابة المهندسين علي مقعد عضوية مجلس شعبة الهندسة الكهربائية فوق السن والمقرر إجراءاها يوم الجمعه الموافق 23 فبراير 2024 ، كما أضاف السيد عدداً من محاور برنامجه الإنتخابي الذي يرغب في تنفيذه في الفترة القادمة والتي كان أهمها ،ملف تنمية وتطوير موارد النقابة ،زيادة معاشات المهندسين ، تدريب وتأهيل شباب الخريجين ،تدقيق اللوائح والقوانين المنظمة لمزاولة المهنة ،تطوير الهيكل الإدارى للنقابة ، صناعة فرص العمل لشباب المهندسين حديثي التخرج ، وكذلك المشاركة في إعداد دراسات الجدوي الإقتصادية وإضافة أفضل إستثمار ممكن لأصول النقابة.